جنجال سرقت از کاسیاس؛ تعویض پنج ساعت لوکس ستاره سابق رئال با نمونه تقلبی!

به گزارش ایلنا، ایکر کاسیاس، اسطوره باشگاه رئال مادرید و بازیکن سابق تیم ملی اسپانیا، قربانی یک سرقت شوکه‌کننده در منزل شخصی خود شده است. طبق گزارش برنامه آنا روزا، این دروازه‌بان متوجه شده که پنج عدد از ساعت‌های لوکس او که حدود ۵۰ هزار یورو ارزش داشته‌اند، به سرقت رفته و نمونه‌های تقلبی با آن‌ها جایگزین شده‌اند.

این اتفاق زمانی علنی شد که کاسیاس متوجه بی‌نظمی در قطعات مجموعه ساعت‌های خود شد. این برنامه خبری توضیح داد: «مدتی طول کشید تا او متوجه این موضوع شود.» این سرقت به صورت تدریجی و با همدستی فردی نزدیک به او انجام شده است.

پس از ثبت شکایت توسط کاسیاس در تاریخ ۱۶ اکتبر، پلیس ملی اسپانیا تحقیقات خود را آغاز کرد که منجر به بازداشت دو نفر شد: یک زن پاراگوئه‌ای که به عنوان خدمتکار خانگی این دروازه‌بان مشغول به کار بوده و همسر اسپانیایی او. این زن سال‌ها در خانه این بازیکن سابق در مادرید کار می‌کرده که احتمالاً دسترسی به اموال او را تسهیل کرده است.

بازداشت‌ها روز سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر، در حالی صورت گرفت که مظنونین قصد خروج از کشور را داشتند. به لطف اقدام سریع پلیس، دو عدد از ساعت‌های مسروقه کشف و بازیابی شده‌اند، در حالیکه سه ساعت دیگر همچنان مفقود هستند. تحقیقات برای پیدا کردن قطعات باقی‌مانده ادامه دارد.

کاسیاس که در حال حاضر خارج از اسپانیا اقامت دارد، خواستار حفظ آرامش هواداران خود شد. طبق اظهاراتی که در برنامه فیستا گزارش شده، دروازه‌بان سابق اطمینان داده که «حالش بسیار خوب و آرام است و همه چیز به خوبی پیش می‌رود.» او همچنین اضافه کرد که «پلیس در حال نظارت است و تحقیقات همچنان باز است» و او کاملاً به کار مقامات اعتماد دارد.

