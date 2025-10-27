دختران المپیکی کاراته ناشنوایان به اردو فراخوانده شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، طبق برنامه اعلام شده از سوی فرحناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا، ورزشکاران این تیم امروز (دوشنبه ۵ آبان) وارد کمپ تیم های ملی فدراسیون می شوند تا از فردا (سه شنبه ۶ آبان) تمرینات شان را از سر بگیرند.

این هجدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا است که تا ۹ آبان پیگیری خواهد شد. در این اردو همچون همیشه شادی جعفری زاده در کنار فرحناز ارباب تمرینات دختران ملی پوش کاراته را زیر نظر دارد.

اردونشینان تیم ملی کاراته دختران ناشنوا به این شرح هستند:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

