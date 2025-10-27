تیم منتخب هفته هشتم لیگ برتر با حضور ستارهها
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران با بردهای قاطع و درخشش چشمگیر ستارهها به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، با برگزاری دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر باشگاههای کشور، جدول ردهبندی دچار تغییراتی شد. آلومینیوم اراک با وجود توقف خانگی مقابل مس رفسنجان توانست جایگاه دوم خود را حفظ کند، اما گلگهر سیرجان که تا پیش از این در صدر قرار داشت، با شکست سنگین خانگی برابر تراکتور صدر جدول را از دست داد و تا رتبه ششم سقوط کرد. در مقابل، شاگردان دراگان اسکوچیچ با این برد پرگل، خود را به رتبه سوم جدول رساندند و دو بازیکنشان نیز در تیم منتخب هفته قرار گرفتند.
استقلال هم در ادامه روند روبهرشد خود، فجر سپاسی را در شیراز با سه گل شکست داد تا تیم ساپینتو به سومین برد متوالی خود دست یابد. نمایش درخشان آبیپوشان در این دیدار باعث شد دو بازیکن از استقلال در تیم منتخب هفته هشتم جای بگیرند.
در میان دیگر مدعیان، سپاهان و پرسپولیس نیز در خانه حریفان خود را مغلوب کردند. سپاهان در بازی نزدیک مقابل پیکان با دبل محمدامین حزباوی و پاسگل ریکاردو آلوز به پیروزی رسید و همانند تراکتور و استقلال، دو نماینده در تیم منتخب هفته دارد. پرسپولیس نیز با درخشش محمد عمری توانست ذوبآهن را شکست دهد تا این بازیکن تنها نماینده سرخپوشان در تیم منتخب باشد.
اما شگفتی بزرگ هفته در اهواز رقم خورد؛ جایی که شمسآذر قزوین با درخشش علیرضا جعفرپور، فولاد را با یک گل شکست داد و نخستین پیروزی فصل خود را جشن گرفت. این برد ارزشمند باعث شد تا قزوینیها با امید بیشتری به جدایی از قعر جدول نگاه کنند و دو بازیکن از تیم وحید رضایی در ترکیب برترینهای هفته قرار گیرند.
تیم منتخب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران
دروازهبان: علیرضا جعفرپور (شمسآذر قزوین)
مدافعان: امیررضا افسرده (ملوان)، هومن ربیعزاده (شمسآذر قزوین)، محمدامین حزباوی (سپاهان)، حسین گودرزی (استقلال)
هافبکها: محمد عمری (پرسپولیس)، رنه بوبو (چادرملو)، دانیال اسماعیلیفر (تراکتور)، ریکاردو آلوز (سپاهان)
مهاجمان: امیرحسین حسینزاده (تراکتور)، سعید سحرخیزان (استقلال)