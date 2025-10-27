از رؤیای کودکانه تا گل تماشایی با پیراهن استقلال

به گزارش ایلنا، شوت سنگین و دقیق گودرزی از میانه زمین، وارد دروازه فجر سپاسی شد. این گل نه تنها استقلال را به پیروزی رساند بلکه برای گودرزی، که تابستان امسال به این تیم پیوست، اولین گل رسمی‌اش با پیراهن آبی‌ها بود. گلی که می‌توان آن را یکی از زیباترین گل‌های فصل دانست.

حسین گودرزی که فوتبالش را از شمس‌آذر قزوین شروع کرد و در همان فصل با درخشش در لیگ برتر توجه بسیاری از تیم‌های بزرگ را جلب کرد، سابقه درخشش برابر استقلال را نیز دارد. او حتی در برابر آبی‌پوشان موفق به باز کردن دروازه تیمش شد؛ عملکردی که باعث شد هواداران استقلال نام او را به یاد داشته باشند. در نهایت این بازیکن جوان و باانگیزه، در تابستان امسال تصمیم به پیوستن به تیم محبوبش گرفت و پیراهن استقلال را پوشید.

گودرزی پس از پیوستن به استقلال در رقابت سختی با ابوالفضل جلالی برای رسیدن به جایگاه ثابت در ترکیب اصلی قرار داشت. او در پنج هفته ابتدایی لیگ تنها در دو بازی ۴۴ دقیقه بازی کرد، اما هیچ‌گاه از تلاش دست نکشید. با تمرینات فراوان و نمایشی امیدوارکننده، توانست نظر کادر فنی را جلب کرده و از هفته پنجم به ترکیب اصلی استقلال راه یابد.

حضور او در ترکیب اصلی در چهار بازی اخیر استقلال در برابر تیم‌هایی همچون چادرملو، الوحدات اردن، مس رفسنجان و فجر سپاسی با نتایج درخشان همراه شد. در این دیدارها، استقلال سه کلین‌شیت ثبت کرد و سمت چپ خط دفاعی تیم به‌واسطه دوندگی و تمرکز بالای گودرزی به یکی از مطمئن‌ترین نقاط زمین تبدیل شد. علاوه بر این، او در حملات تیم نیز نقش مهمی ایفا کرد و بارها با نفوذهایش موقعیت‌سازی کرد.

اما نقطه اوج عملکرد حسین گودرزی در دیدار برابر فجر سپاسی رقم خورد. در این دیدار، گودرزی با شوتی سنگین و دقیق از پشت محوطه جریمه، گلی به ثمر رساند که به زیبایی تمام وارد دروازه فجر سپاسی شد. این گل نه تنها پاداش تلاش‌های او در هفته‌های اخیر بود، بلکه تبدیل به نمادی از رؤیای دوران کودکی او شد. بازیکنی که روزی در قاب عکس‌های قدیمی با پیراهن استقلال و لبخند نوجوانانه‌اش رؤیای بازی در این تیم را در سر داشت، حالا همان رؤیا را در مستطیل سبز زندگی می‌کند.

