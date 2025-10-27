برای حضور در بازی های آسیایی جوانان در کشور بحرین
تیم ملی کشتی ساحلی راهی منامه شد
اعضای تیم ملی کشتی ساحلی ایران راهی منامه شدند.
به گزارش ایلنا، رقابت های کشتی ساحلی بازیهای آسیایی جوانان روز پنج شنبه 8 آبان ماه در شهر منامه کشور بحرین برگزار می شود.
تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان برای حضور در این مسابقات صبح امروز راهی کشور بحرین شد.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
60 کیلوگرم: امیرعلی دمیرکلاهی
70 کیلوگرم: سینا شکوهی
80 کیلوگرم: تورج خدایی
90 کیلوگرم: محمدمهدی فتوحی
سرمربی: محمد نادری
مربی: یونس سرمستی
سرپرست: علی بازیار