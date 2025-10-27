به گزارش ایلنا، درگیری‌های پایان بازی بین رئال مادرید و بارسلونا با حضور پلیس برای مهار تنش‌ها همراه شد. سوتو گرادو، داور مسابقه، در گزارش خود به صورت رسمی هفت بازیکن را ثبت کرد: چهار نفر از رئال و سه نفر از بارسا، شامل یک کارت قرمز و شش کارت زرد.

کارت‌های زرد:

میلیتائو: پس از پایان بازی و در زمین، به دلیل درگیری با حریف بدون توهین یا تهدید.

رودریگو: پس از پایان بازی و در زمین، به دلیل درگیری با حریف بدون توهین یا تهدید.

وینیسیوس: از روی نیمکت، به دلیل درگیری با حریف بدون توهین یا تهدید.

بالده: از روی نیمکت، به دلیل درگیری با حریف بدون توهین یا تهدید.

فرمین: به دلیل هل دادن بازیکن حریف که باعث ایجاد درگیری شد.

فران تورس: پس از پایان بازی و در زمین، به دلیل درگیری با حریف بدون توهین یا تهدید.

کارت قرمز:

لونین: به دلیل خروج از نیمکت و حرکت تهاجمی به سمت نیمکت حریف که هم‌تیمی‌هایش مجبور شدند او را مهار کنند. او در بازی بعدی مقابل والنسیا غایب خواهد بود.

در مجموع، گزارش داوری جزئیات را سطحی بررسی کرده و هیچ اشاره‌ای به الفاظ ناشایست نشده است. فرمین به عنوان بازیکنی که با هل دادن حریف، جرقه درگیری را زده، مشخص شده و سایر بازیکنان به دلیل درگیری بدون تهدید جریمه شده‌اند. این گزارش تاریخی، تصویری رسمی از یکی از پرتنش‌ترین لحظات ال‌کلاسیکو ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/