احتمالاً جو برنابئو روی عملکرد یامال تأثیر گذاشت

به گزارش ایلنا، مارکوس سورگ، دستیار هانسی فلیک، مسئول برگزاری کنفرانس خبری پس از ال‌کلاسیکو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود. فلیک به دلیل دریافت کارت زرد دوم به دلیل اعتراض در بازی مقابل خیرونا، از نشستن روی نیمکت محروم شده بود و مانند دفعات قبل، ترجیح داد معاونش به جای او با رسانه‌ها صحبت کند. سورگ ضمن اذعان به کار خوب سفیدپوشان (لقب رئال مادرید)، از کمبود قاطعیت بازیکنانش در محوطه جریمه حریف ابراز نارضایتی کرد.

سورگ درباره مسابقه گفت: «ما اشتباهاتی داشتیم. در خلق موقعیت و ایجاد شرایط تک به تک کم آوردیم. ما تمام تلاش خود را کردیم. حتی با دو مدافع بازی کردیم تا فرصت‌های بیشتری خلق کنیم، اما رئال مادرید در ضدحمله خوب است و ما نتوانستیم موقعیت دیگری برای زدن گل دوم ایجاد کنیم.»

مربی آلمانی در خصوص لامین یامال اظهار داشت: «امروز کار آسانی برای او نبود. در بین دو نیمه با او صحبت کردیم و گفتیم که به او در شرایط تک به تک نیاز داریم، اما او موقعیت‌های زیادی به دست نیاورد. آن‌ها [بازیکنان رئال] خوب دفاع کردند، تمام تلاش خود را کردند تا او را متوقف کنند، و ما باید این را بپذیریم. او وضعیت خوبی داشت، اما مصدومیتی که پیش از این داشت جدی بود و برای رسیدن به بهترین فرم، به بازی‌های بیشتری نیاز دارد.

ما باید به او زمان دهیم و در کنار هم کمکش کنیم تا بتواند به اوج برسد. حریف به دنبال لامین بود و با ایجاد شرایط دو در مقابل یک، مانع از ورود او به محوطه جریمه یا شوت‌زنی می‌شد. او جوان است و باید پیشرفت کند، و ما به او کمک خواهیم کرد. شاید جو ورزشگاه برنابئو روی او تأثیر گذاشته باشد. او در حال یادگیری از تمام حواشی است که این بازی ایجاد می‌کند. او انگیزه زیادی داشت و خوب بازی کرد، اما بازی آسانی برایش نبود.»

سورگ در مورد درگیری‌های لحظات پایانی گفت:«نمی‌دانم چه کسی شروع کرد. افراد زیادی فریاد می‌زدند. ما باید آن را بپذیریم و روی بازی تمرکز کنیم.»

او درباره غیبت روبرت لواندوفسکی اظهار داشت: «او یک مهاجم واقعی است، یک تمام‌کننده خوب. ما جای خالی او را حس می‌کنیم. اما مصدومیت در فوتبال طبیعی است. ما نه از مصدومان و نه از داوران شکایت نمی‌کنیم... این را در ابتدای فصل هم گفتیم. لالیگا یک فصل طولانی است و ما از شرایط نمی‌ترسیم. هنوز ۲۸ بازی باقی مانده است.»

دستیار فلیک در خصوص مارکوس رشفورد گفت: «ما می‌خواستیم در پایان ساختار تیم را تغییر دهیم و به همین دلیل او را به عنوان مهاجم به زمین فرستادیم. تلاش کردیم تا کارهایی انجام دهیم، تغییراتی ایجاد کنیم، و به همین دلیل خط دفاعی را نیز تغییر دادیم. اما باید صادق باشیم، این کارساز نبود.»

