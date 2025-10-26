به گزارش ایلنا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی پس از شکست مقابل استون ویلا گفت: آرسنال در سال‌های اخیر تیمی باثبات بوده است. اما نگرانی من فقط این است که چطور می‌توانیم بهتر شویم، بهتر و بهتر و بهتر… و به آن‌ها نزدیک بمانیم.

گواردیولا که سومین شکست پیاپی تیمش در ویلا پارک را تجربه می‌کرد، افزود: از تجربه‌ام می‌دانم فصل خیلی طولانی است. تیم‌های زیادی هستند که هنوز می‌توانند وارد رقابت شوند.

او با لبخندی یادآور شد: حتی پیش از تعطیلات ملی هم نگران بودم. آن زمان چهاردهم جدول بودیم. اگر آرسنال تمام بازی‌هایش را ببرد و قهرمان لیگ شود، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم تبریک گفتن به آن‌هاست. ما فقط باید روی پیشرفت خودمان تمرکز کنیم.

با این اظهارات، گواردیولا صراحتاً عملکرد عالی آرسنال و فاصله فعلی سیتی با صدر جدول را پذیرفت و در عین حال به تیمش یادآوری کرد که مسیر بهبود و تلاش برای رسیدن به توپچی‌ها ادامه دارد.

