گواردیولا: اگر آرسنال همه بازی‌ها را ببرد، باید به آن‌ها تبریک بگوییم

گواردیولا: اگر آرسنال همه بازی‌ها را ببرد، باید به آن‌ها تبریک بگوییم
کد خبر : 1705475
پپ گواردیولا پس از شکست یک بر صفر منچسترسیتی مقابل استون ویلا صریحانه درباره رقابت قهرمانی صحبت کرد و تأکید کرد که توپچی‌ها در صدر جدول با شایستگی پیش می‌روند و سیتی باید روی بهبود خودش تمرکز کند.

به گزارش ایلنا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی پس از شکست مقابل استون ویلا گفت: آرسنال در سال‌های اخیر تیمی باثبات بوده است. اما نگرانی من فقط این است که چطور می‌توانیم بهتر شویم، بهتر و بهتر و بهتر… و به آن‌ها نزدیک بمانیم.

گواردیولا که سومین شکست پیاپی تیمش در ویلا پارک را تجربه می‌کرد، افزود: از تجربه‌ام می‌دانم فصل خیلی طولانی است. تیم‌های زیادی هستند که هنوز می‌توانند وارد رقابت شوند.

او با لبخندی یادآور شد: حتی پیش از تعطیلات ملی هم نگران بودم. آن زمان چهاردهم جدول بودیم. اگر آرسنال تمام بازی‌هایش را ببرد و قهرمان لیگ شود، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم تبریک گفتن به آن‌هاست. ما فقط باید روی پیشرفت خودمان تمرکز کنیم.

با این اظهارات، گواردیولا صراحتاً عملکرد عالی آرسنال و فاصله فعلی سیتی با صدر جدول را پذیرفت و در عین حال به تیمش یادآوری کرد که مسیر بهبود و تلاش برای رسیدن به توپچی‌ها ادامه دارد.

