واکنش جنجالی وینیسیوس به تصمیم ژابی آلونسو

به گزارش ایلنا، در حالی که رئال مادرید با نتیجه ۲–۱ از بارسلونا پیش بود، در دقیقه ۷۱ داور چهارم تابلو تعویض را بالا برد و وینیسیوس متوجه شد که قرار است جای خود را به رودریگو بدهد.

این تصمیم از سوی ژابی آلونسو، سرمربی رئال، و با هدف انجام هم‌زمان دو تعویض گرفته شد، اما وینیسیوس تصور می‌کرد هنوز می‌تواند نقشی کلیدی در تثبیت یا افزایش برتری تیمش داشته باشد.

ستاره برزیلی فوراً عصبانیت خود را نشان داد؛ او با صدای بلند فریاد زد: «من؟ من؟ من؟!» و با انگشت به سینه‌اش اشاره کرد. هنگام ترک زمین نیز جمله‌ای تند گفت و فریاد زد: «به جهنم!» و یک بار هم «گمشو!» را فریاد زد. واکنش وینیسیوس توجه دوربین‌ها را به خود جلب کرد و حتی برای لحظاتی روی نیمکت ننشست و به داخل تونل رفت، اما کمی بعد دوباره بازگشت و روی صندلی‌اش نشست.

عملکرد وینیسیوس قبل از تعویض:

واکنش او قابل درک بود، زیرا در ۷۲ دقیقه حضورش در زمین، نمایش بسیار خوبی ارائه کرده بود:

۵ دریبل از ۶ دریبل موفق (۸۳ درصد)

۷ برد از ۱۱ دوئل زمینی (۶۴ درصد)

۸ پاس دقیق از ۱۵ پاس (۵۳ درصد)

ستاره برزیلی با حرکات قاطع و حضور فعال در محوطه جریمه بارسا، بارها خطر ایجاد کرد و تیمش را در مسیر پیروزی حفظ نمود.

