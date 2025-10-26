خبرگزاری کار ایران
حردانی: حاشیه‌ای در استقلال وجود ندارد

صالح حردانی، بازیکن تیم فوتبال استقلال، تأکید کرد که در دیدار برابر فجرسپاسی هیچ حاشیه‌ای بر سر بازوبند کاپیتانی وجود نداشته و احترام به هم‌تیمی‌ها یک اصل ثابت در جمع آبی‌هاست.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، صالح حردانی در توضیح ماجرای بازوبند کاپیتانی گفت: در تیم ما هیچ حاشیه‌ای بر سر بازوبند وجود ندارد. در آن صحنه، من وظیفه داشتم بازوبند را به رامین رضاییان بدهم. او یکی از بازیکنان باتجربه و محترم تیم است و برایش احترام زیادی قائلم.

حردانی افزود: تمرکز ما روی این است که بازی به بازی بهتر شویم و با عملکرد خوب در زمین، دل هواداران استقلال را شاد کنیم. هدف همه ما موفقیت تیم است و مسائل حاشیه‌ای اهمیتی ندارد.

