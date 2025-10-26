به گزارش ایلنا، در جریان دیدار هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، صالح حردانی در توضیح ماجرای بازوبند کاپیتانی گفت: در تیم ما هیچ حاشیه‌ای بر سر بازوبند وجود ندارد. در آن صحنه، من وظیفه داشتم بازوبند را به رامین رضاییان بدهم. او یکی از بازیکنان باتجربه و محترم تیم است و برایش احترام زیادی قائلم.

حردانی افزود: تمرکز ما روی این است که بازی به بازی بهتر شویم و با عملکرد خوب در زمین، دل هواداران استقلال را شاد کنیم. هدف همه ما موفقیت تیم است و مسائل حاشیه‌ای اهمیتی ندارد.

