هفته هشتم لیگ برتر
فجر ۰-۳ استقلال: صدر آبی پوش شد
استقلال توانست سه بر هیچ فجر سپاسی شیراز را شکست دهد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار مقابل فجرسپاسی شیراز در هفته هشتم لیگ برتر، با نتیجه ۳-۰ به پیروزی دست یافت و به صدر جدول ردهبندی صعود کرد. در این دیدار که در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، آبیپوشان تهران نمایش کاملاً تسلط و مقتدری ارائه دادند.
نیمه اول:
بازی با حملات سریع و فشرده استقلال آغاز شد و این تیم بلافاصله کنترل میدان را در دست گرفت. در دقیقه ۱۰، فجرسپاسی که از ضدحملات خود استفاده میکرد، موقعیتی خوب داشت، اما واکنش به موقع حبیب فرعباسی، دروازهبان استقلال، و دخالت به موقع رستم آشورماتوف، مانع از گلزنی تیم میزبان شد.
در دقیقه ۳۶، یاسر آسانی مهاجم استقلال موقعیتی خوب برای گلزنی داشت، اما شوت او از کنار دروازه به بیرون رفت. سپس در دقیقه ۴۰، با خطای واضح سینا شاهعباسی روی سعید سحرخیزان، داور اعلام پنالتی به سود استقلال کرد. یاسر آسانی این پنالتی را با ضربهای محکم به گل تبدیل کرد و تیمش را پیش انداخت.
در دقیقه ۴۵+۳، فجرسپاسی با خطای هند دیگر در محوطه جریمه مواجه شد که پنالتی دوم برای استقلال به ثبت رسید. اینبار هم سحرخیزان پشت توپ ایستاد و با یک ضربه دقیق و بدون اشتباه، فاصله تیمش را به دو گل رساند.
نیمه دوم:
نیمه دوم با ادامه فشار استقلال همراه بود، اما فجرسپاسی هم به دنبال جبران شکست تلاشهایی داشت. در دقیقه ۴۷، سحرخیزان با اشتباه دروازهبان فجر در موقعیتی تک به تک قرار گرفت، اما نتوانست از این موقعیت استفاده کند و ضربه او به دیواره دروازه برخورد کرد.
در ادامه، تیمهای فجرسپاسی و استقلال موقعیتهای نصفه و نیمهای داشتند، اما دفاع محکم استقلال و واکنشهای به موقع دروازهبان آبیها اجازه نداد که فجرسپاسی به گل برسد.
در دقیقه ۸۷، گل سوم استقلال با یک شوت فوقالعاده از حسین گودرزی به ثمر رسید. این گل زیبا پس از ارسال کرنر رامین رضاییان به دست آمد، که گودرزی با ضربهای استثنایی از پشت محوطه جریمه، توپ را به گوشه دروازه فجرسپاسی چسباند تا پیروزی استقلال را قطعی کند.
نکات برجسته بازی:
عملکرد عالی فرعباسی: دروازهبان استقلال در لحظات حساس بازی، به ویژه در دقایق اولیه با واکنشهای به موقع خود، نقش کلیدی در جلوگیری از گلهای فجرسپاسی داشت.
تأثیرگذاری بازیکنان هجومی: سحرخیزان و آسانی در خط حمله استقلال نشان دادند که در موقعیتهای حساس و پنالتیها، توانایی تغییر سرنوشت بازی را دارند.
حس اعتماد به نفس در تیم: حمایت و اعتماد ساپینتو به بازیکنان خود، به ویژه در خصوص رامین رضاییان که بازوبند کاپیتانی را از صالح حردانی گرفت، نشاندهنده روحیه قوی تیم بود.
گلهای زیبا: گل حسین گودرزی، که به شکل شگفتانگیزی در دقیقه ۸۷ به ثمر رسید، یکی از زیباترین گلهای فصل بود.
پیروزی ۳-۰ استقلال در این دیدار نشاندهنده آمادگی بالای این تیم در رقابتهای لیگ برتر است. با این پیروزی، آبیها به صدر جدول ردهبندی صعود کردند و به نظر میرسد که در مسیر قهرمانی قرار دارند. در طرف مقابل، فجرسپاسی با وجود تلاشهای زیاد، نتوانست در برابر استقلال مقاومت کند و با دست خالی از میدان خارج شد.