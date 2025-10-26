برتری دو گله استقلال برابر فجرسپاسی در پایان نیمه نخست

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فجرسپاسی و استقلال امروز (یکشنبه ۴ آبان) از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز با قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با برتری ۲ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

استقلال بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت. در دقیقه ۲، علیرضا کوشکی با نفوذ از سمت چپ موقعیت خطرناکی خلق کرد اما ضربه او را علی غلامزاده دروازه‌بان فجر مهار کرد. لحظاتی بعد، محمود مطلق‌زاده با خطا روی کوشکی از داور کارت زرد دریافت کرد.

نخستین فرصت جدی فجرسپاسی در دقیقه ۱۰ شکل گرفت؛ ارسال تماشایی فرشید اسماعیلی با ضربه سر سینا شاه‌عباسی همراه شد اما در ادامه محمد آژیر و حسین شهابی نتوانستند از دهانه دروازه استقلال توپ را به گل تبدیل کنند.

در دقیقه ۱۴، یاسر آسانی از روی یک ضربه آزاد در نزدیکی محوطه فجر اقدام به شوت‌زنی کرد، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

فجرسپاسی در دقیقه ۲۲ روی پاس حسین شهابی و فرار شروین بزرگ می‌توانست به گل برسد، اما این مهاجم در موقعیتی تک‌به‌تک با فرعباسی دچار تعلل شد و در نهایت توپش با اختلاف زیاد به بیرون رفت. در دقیقه ۳۰ نیز شوت سنگین مسعود ریگی از پشت محوطه جریمه با اختلاف اندک از بالای دروازه استقلال گذشت.

استقلال که به دنبال باز کردن قفل دروازه میزبان بود، در دقیقه ۳۵ روی پاس عمقی مهران احمدی، توسط یاسر آسانی صاحب موقعیت شد اما ضربه این بازیکن به کناره دروازه برخورد کرد.

سرانجام در دقیقه ۴۰، خطای سینا شاه‌عباسی روی سعید سحرخیزان در محوطه جریمه فجرسپاسی، یک پنالتی برای استقلال به همراه داشت. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق نخستین گل بازی را به ثمر رساند.

در دقایق پایانی نیمه نخست، آبی‌پوشان بار دیگر صاحب ضربه پنالتی شدند و این بار سعید سحرخیزان با دقت توپ را درون دروازه فجرسپاسی فرستاد تا استقلال با نتیجه ۲ بر صفر برنده نیمه اول این دیدار شود.

