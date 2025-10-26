هفته هشتم لیگ برتر
اعلام ترکیب استقلال مقابل فجرسپاسی
تیم فوتبال استقلال امروز در شرایطی به مصاف فجر سپاسی شیراز میرود که با دو پیروزی پیاپی روحیهای بالا دارد و به دنبال سومین پیروزی متوالی خود است.
به گزارش ایلنا، آبیپوشان پس از عبور از بحرانهای ابتدایی فصل، حالا در تلاش هستند تا با کسب سه امتیاز این دیدار، به صدر جدول لیگ برتر نزدیک شوند.
سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، تصمیم گرفته برای این دیدار هیچ تغییری در ترکیب اصلی تیمش ایجاد نکند و همان ترکیب پیروز هفته گذشته برابر الوحدات اردن را در برابر فجر به میدان بفرستد. آبیها که در هفتههای اخیر به هماهنگی خوبی دست پیدا کردهاند، امیدوارند با تکرار همان ترکیب موفق، روند پیروزیهای خود را ادامه دهند.
در دروازه، حبیب فرعباسی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در خط دفاع، صالح حردانی به عنوان کاپیتان تیم، رستم آشورماتوف و سامان فلاح حضور دارند. در خط میانه، امیرمحمد رزاقینیا و مهران احمدی به عنوان هافبکهای دفاعی بازی خواهند کرد. در خط حمله، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان به میدان خواهند رفت.
ترکیب استقلال برابر فجر سپاسی به شرح زیر است:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان.