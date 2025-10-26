به گزارش ایلنا، انتخاب سزار سوتو گِرادو به عنوان داور ال‌کلاسیکو، یک «جایزه» نیست، بلکه به منزله به رسمیت شناختن دستاوردهای این داور اهل ریوجا در طول دوران حرفه‌ای خود، به ویژه در سال‌های اخیر است. او در فصل ۲۴-۲۰۲۳ توسط همکارانش به عنوان بهترین داور انتخاب شد.

این اولین ال‌کلاسیکو برای داور تعیین شده از منطقه ریوجا نخواهد بود؛ چرا که او پیش از این، بازی رئال مادرید و بارسلونا در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ را قضاوت کرده است. سوابق او در قضاوت بازی‌های رئال مادرید در مجموع ۲۲ بازی، شامل چهارده برد، شش تساوی و دو شکست برای سفیدپوشان است. او همچنین ۱۴ مسابقه برای تیم بلوگرانا (بارسلونا) را داوری کرده که حاصل آن شش پیروزی، سه تساوی و پنج شکست بوده است.

سوتو گِرادو در این فصل، چهار بازی لالیگا، یک مسابقه مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا و همچنین یک بازی حساس قهرمانی مصر میان الاهلی و الزمالک، که به عنوان ال‌کلاسیکوی آن کشور شناخته می‌شود، را سوت زده است. نمراتی که او برای عملکرد خود در این فصل دریافت کرده، وی را در میان داوران نخبه قرار می‌دهد. در حالیکه شایسته‌سالاری کمیته داوران فنی (CTA) اهمیت بیشتری دارد، سزار سوتو در بین بهترین‌ها قرار گرفته؛ موفقیتی که در فصول اخیر نیز تکرار شده است.

عملکرد او به حدی درخشان بود که انتظار می‌رفت قضاوت فینال جام حذفی فصل گذشته به او سپرده شود، اما در نهایت ریکاردو دِ بورگوس، که او نیز یکی از داورانی است که در این فصل به بالاترین سطح داوری اسپانیا رسیده، آن مسئولیت را بر عهده گرفت.

سزار سوتو همچنین داوری دربی مادرید میان رئال و اتلتیکو را نیز در کارنامه دارد. شایعه شده بود که فصل گذشته، آخرین فصل حضور او خواهد بود، اما فرم و عملکرد چشمگیرش باعث شد تا CTA حضور این داور بین‌المللی را برای یک فصل دیگر در زمین تمدید کند. او مانند بسیاری از داوران، کار ورزشی خود را با رؤیای تبدیل شدن به یک فوتبالیست آغاز کرد، اما در نهایت جایگاه خود را در داوری پیدا کرد.

صراحت درباره پرونده نگریرا

سزار سوتو هرگز حمایت خود از خوسه ماریا انریکز نگریرا و سایه‌ای که معاون سابق کمیته داوران اسپانیا ایجاد کرد، را پنهان نکرده است. او می‌گوید: «این مسئله خون من را به جوش می‌آورد. ما فاسد نیستیم. من از پرونده نگریرا خسته شده‌ام؛ چهره‌ای که از موقعیت خود سوءاستفاده کرد. او فردی است که در تمام تاریخ، بیشترین آسیب را به جامعه داوری وارد کرده است. ما فاسد نیستیم.»

بهترین نکته در مورد سوتو گِرادو، صداقت او در بیان احساساتش به عنوان یک داور فعال است؛ حرفه‌ای که آن را برای یک فصل دیگر تمدید کرده است. وی در این خصوص می‌گوید: «این بهترین کاری است که در زندگی‌ام انجام داده‌ام. بهترین دوستانم را اینجا پیدا کردم. این راه متفاوتی برای تجربه ورزش و فوتبال است. به عنوان یک فوتبالیست، رسیدن به سطح بالا بسیار دشوار است. در شهر خودم خوب بودم، اما بعد متوجه شدم که در آب دادن به هم‌تیمی‌هایم خیلی خوب هستم. این یکی از دلایلی بود که داور شدم.»

سوتو گِرادو (متولد کاندِلدا ۱۹۸۰) در مجموع ۱۲۷ مسابقه در سطح اول اسپانیا قضاوت کرده است. او در این مسابقات ۶۳۸ کارت زرد و ۱۷ کارت قرمز مستقیم نشان داده است و ۴۳ پنالتی نیز اعلام کرده است. او در سال ۲۰۱۹ وارد لیگ دسته اول شد، در حالیکه تنها یک فصل را در دسته دوم گذرانده بود، اما شش فصل را در لیگ دسته دوم B سابق سپری کرده بود. او تمایل به صحبت کردن با بازیکنان دارد، اما تنها تا زمانی که در اعتراضات و مشاوره‌ها احترام رعایت شود.

