ترکیب احتمالی استقلال مقابل فجرسپاسی

به گزارش ایلنا، استقلال پس از کسب دو پیروزی ارزشمند در لیگ برتر (مقابل مس رفسنجان) و لیگ قهرمانان آسیا (مقابل الوحدات اردن)، در یک دوره ثبات و آرامش تاکتیکی قرار گرفته است. آبی‌های پایتخت در هفته هشتم مسابقات، در شیراز میهمان فجر سپاسی خواهند بود.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در دو مسابقه اخیر، علاوه بر بازیابی روحیه پیروزی، نمایش مطلوبی از هماهنگی تیمی ارائه داده‌اند. اکنون با انگیزه‌ای مضاعف، به دنبال کسب سومین برد پیاپی هستند. این دیدار برای استقلال بسیار حیاتی است، چرا که پیروزی در خانه فجر سپاسی تحت هدایت پیروز قربانی، شانس قرار گرفتن موقت در رده نخست جدول را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

در شرایطی که آبی‌پوشان با انسجام بیشتر در زمین حاضر می‌شوند، ساختار کنونی تیم کاملاً با روزهای پرتلاطم ابتدای فصل متفاوت به نظر می‌رسد. ساپینتو که توانسته پس از بازگشت به نیمکت، نظم و روحیه‌ جنگندگی را احیا کند، در نبرد امروز نیز به دنبال حفظ شیب صعودی تیم خود است. عملکرد دفاعی استقلال در دو بازی گذشته بدون گل خورده بوده و هدف اصلی در دیدار با فجر، تکرار همین استحکام است.

ترکیب احتمالی؛ مهره‌های فیکس در انتظار فرصت

در چینش احتمالی تیم برای بازی عصر امروز، هیچ غافلگیری بزرگی انتظار نمی‌رود. حبیب فرعباسی به عنوان دروازه‌بان اول، پس از دو کلین‌شیت اخیر، سنگربان استقلال خواهد بود. در قلب خط دفاع، زوج اصلی تیم شامل رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی، و سامان فلاح مستقر خواهند شد. هماهنگی و قدرت بازی‌خوانی این دو بازیکن، به یکی از نقاط قوت دفاعی استقلال تبدیل شده است.

در سمت راست، صالح حردانی که در دو بازی گذشته بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشته، بار دیگر در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد. در جناح چپ نیز حسین گودرزی حضور خواهد داشت. این مدافع جوان توانسته غیبت ابوالفضل جلالی را به خوبی پوشش دهد و با دوندگی بالا و تأثیرگذاری در دفاع و حمله، به مهره‌ای مؤثر تبدیل شده است.

در میانه زمین، برای سومین بازی متوالی، امیرمحمد رزاقی‌نیا مأموریت دشوار پر کردن جای روزبه چشمی و دیدیه اندونگ را بر عهده خواهد داشت. این هافبک جوان که نمایش‌های او در دو بازی اخیر با تحسین همراه بوده، نقشی حیاتی در مرکز میدان دارد. کمی جلوتر از او، مهران احمدی قرار می‌گیرد؛ بازیکنی پرتحرک که مقابل الوحدات تا آستانه گلزنی پیش رفت و یکی از مهره‌های اصلی استقلال در فاز تهاجمی به شمار می‌رود.

در خط حمله و در جناح راست، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی و بهترین گلزن کنونی استقلال، همچنان مهره اصلی تیم خواهد بود. در جناح مقابل (چپ)، ساپینتو ممکن است برای حفظ هماهنگی، باز هم به علیرضا کوشکی اعتماد کند تا به این ترتیب، کمترین تغییر در ترکیب برنده ایجاد شود. اگرچه در صورت نیاز به یک گزینه متفاوت، محمدحسین اسلامی (که پست تخصصی‌اش وینگر راست است) می‌تواند در این منطقه بازی کند.

در نقش بازیساز پشت مهاجمان، منیر الحدادی، ستاره مراکشی تیم، قرار دارد که در بازی آسیایی اخیر با یک گل و یک پاس گل درخشان ظاهر شد. خط حمله نوک نیز به سعید سحرخیزان سپرده خواهد شد؛ مهاجم جوانی که همچنان به دنبال ثبت اولین گل رسمی خود با پیراهن استقلال است و انگیزه بالایی برای گلزنی در شیراز دارد.

ترکیب احتمالی مورد نظر ساپینتو مقابل فجر:

حبیب فرعباسی؛ صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی؛ امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی؛ یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی؛ سعید سحرخیزان.

انتهای پیام/