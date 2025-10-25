آنتونیو کونته: اینتر آمد تا ما را نابود کند

به گزارش ایلنا، کونته در نشست خبری پس از بازی گفت: من بازی را با بازیکنانم زندگی می‌کنم، در خوب و بدش. امروز مقابل بهترین تیم ایتالیا قرار گرفتیم، تیمی که ترکیبش آنقدر عالی است که بقیه تیم‌ها پول کافی برای ساخت آن ندارند. با این حال، با وجود مصدومیت بازیکنان مهم‌مان، برنده شدیم.

او درباره تلاش ناپولی و نمایش شجاعانه تیمش افزود: اینتر آمده بود تا ما را از نظر فوتبالی نابود کند، چون می‌دانست در شرایط سختی هستیم. اما ما اهل تسلیم شدن نیستیم و تیم من نشان داد هنوز زنده است.

در پاسخ به پرسش درباره درگیری کنار زمین با لائوتارو مارتینز، کونته با آرامش گفت: در چنین بازی‌هایی این چیزها طبیعی است. لائوتارو بازیکن بزرگی است و برایش احترام قائلم.

اما وقتی از او درباره اظهارات ماروتا و اصطلاح ریگورینو پرسیده شد، لحنش تند شد: تفاوت بین ناپولی و اینتر این است که آن‌ها مدیران‌شان مثل ماروتا را می‌فرستند، اما اینجا خودم می‌آیم و حرف می‌زنم. تیم‌های بزرگ نباید دنبال بهانه باشند. ماروتا حالا رئیس باشگاه شده، اما بهتر است اجازه بدهد کسانی که در زمین بودند صحبت کنند. وقتی او دخالت می‌کند، نقش مربی خودش را کوچک می‌کند، و این نوع دفاع‌های اداری بی‌فایده است.

