کمپانی: باید آرام بمانیم و کار کنیم

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ با پیروزی قاطع ۳-۰ مقابل مونشن‌گلادباخ، به سیزدهمین برد پیاپی فصل رسید.

رکوردی خیره‌کننده که کمپانی با احتیاط درباره آن صحبت کرد: بله، سیزده برد پیاپی عدد بزرگی است، اما نباید متوقف شویم. چهارشنبه بازی جام حذفی داریم و شرایط متفاوت خواهد بود. امروز دروازه‌مان را بسته نگه داشتیم، تیم ریتم خوبی دارد، اما باید آرام بمانیم و سخت کار کنیم.

کمپانی درباره حواشی پیرامون ژروم بواتنگ هم ترجیح داد بحث را به زمین بازی برگرداند و گفت: بیایید درباره بازی حرف بزنیم. امروز فقط فوتبال اهمیت دارد.

سرمربی بایرن تحلیل فنی خود را این‌گونه ادامه داد: در نیمه اول تیم حریف با جنگیدن برای هر توپ، ما را به چالش کشید. بعد از کارت قرمز برای بازیکن مونشن‌گلادباخ، ورزشگاه پر از هیجان شد، اما ما آرام ماندیم. اوپامکانو را بین دو نیمه تعویض کردیم تا کنترل بازی حفظ شود. در نیمه دوم ریتم بازی را بالا بردیم، آن‌ها را خسته کردیم و وقتی فرصت شد، کار را تمام کردیم.

کمپانی همچنین از لنارت کارل، پدیده جوان بایرن، تمجید کرد و گفت: او در دو بازی متوالی گل زده و در فرم خوبی است. مهم این است که اطرافش آرام باشد و خودش به تلاش ادامه دهد. اگر همین مسیر را برود، همه‌چیز برای او عالی پیش خواهد رفت.

