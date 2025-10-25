استعفای احساسی علی نظرمحمدی از هدایت داماش

به گزارش ایلنا، علی نظرمحمدی، سرمربی تیم داماش گیلان، پس از شکست سنگین تیمش مقابل نساجی مازندران در رشت، در پایان نشست خبری از سمت خود استعفا داد. او ضمن انتقاد از شرایط مالی و مدیریتی باشگاه گفت:

با همه مشکلات، اجازه ندادیم حتی یک جلسه تمرین تعطیل شود. در همه بازی‌ها با شخصیت وارد زمین شدیم و با شخصیت برگشتیم. حالا فقط می‌گویم: خداحافظ داماش، آرزوی موفقیت برای فوتبال رشت. اگر کوتاهی از ما بوده، سهوی بوده، حلال کنید.

نظرمحمدی که در ادامه سخنانش با لحنی تند و احساسی‌تر صحبت می‌کرد، از فشارها و انتقادات شدید گلایه کرد و خطاب به مسئولان و هواداران گفت: دیگر دنبال من نیایید، شما قلب من را شکستید و من را تخریب کردید. سه فصل است که با تمام سختی‌ها مانده‌ام تا پرچم شهرم بالا بماند، اما حالا دیگر توان ادامه ندارم.

او حتی احتمال خداحافظی از مربیگری را نیز مطرح کرد: به روح پدر و مادرم قسم دیگر به فوتبال رشت برنمی‌گردم. شاید همین امشب تصمیم بگیرم برای همیشه از فوتبال کنار بروم، چون صدای خرد شدن استخوان‌هایم را شنیدم.

در پایان، نظرمحمدی با اشاره به توهین‌های برخی هواداران گفت: من برای شما ماندم، اما شما به ناموس من توهین کردید. همان کاری که با میرزا کوچک‌خان کردید، با علی نظرمحمدی هم کردید.

داماش در ۱۰ بازی با هدایت نظرمحمدی تنها پنج تساوی کسب کرده و پس از شکست اخیر مقابل نساجی، در شرایط بحرانی قرار دارد. با توجه به کسر سه امتیاز به دلیل مشکلات مدیریتی، این تیم اکنون با دو امتیاز در رتبه هفدهم جدول لیگ یک قرار گرفته است و احتمال می‌رود تغییر سرمربی نخستین اقدام باشگاه برای خروج از بحران باشد.

انتهای پیام/