به گزارش ایلنا، در شرایطی که تراکتور در سیرجان نمایش هجومی و تماشاگرپسندی ارائه می‌دهد، امیرحسین حسین‌زاده بار دیگر نام خود را در صدر جدول گلزنان لیگ برتر ثبت کرد. او با به ثمر رساندن سه گل در دیدار برابر گل‌گهر و عبور دادن توپ از دروازه فرزین گروسیان، بار دیگر به جایگاه نخست رسید و رقابت همیشگی خود با علی علیپور، مهاجم پرسپولیس، برای عنوان آقای گلی را از سر گرفت.

حسین‌زاده تاکنون پنج گل در لیگ به ثمر رسانده است؛ دو گل مقابل سپاهان و سه گل برابر گل‌گهر. در سوی دیگر، علیپور نیز با پنج گل در پنج مسابقه مقابل فجرسپاسی، سپاهان، فولاد، گل‌گهر (از روی نقطه پنالتی) و ذوب‌آهن آمار مشابهی دارد. جالب اینکه هر دو گلزن موفق شده‌اند دروازه سپاهان و گل‌گهر را باز کنند، هرچند کارنامه حسین‌زاده در این دو دیدار درخشان‌تر بوده است.

مهاجم آماده تراکتور در حالی تا دقایق پایانی دیدار برابر گل‌گهر در میدان حضور دارد که همچنان شانس ثبت «پوکر» را نیز دارد؛ اتفاقی که می‌تواند نمایش او را تاریخی‌تر کند.

آمار کلی حسین‌زاده در فصل جدید نیز چشمگیر است. او علاوه بر پنج گل در لیگ، در سوپرجام فوتبال ایران برابر استقلال، مسابقات کافا و دیدارهای اخیر تیم ملی در فیفادی نیز گلزنی کرده و شمار گل‌هایش در فصل جاری را به عدد ۱۰ رسانده است.

