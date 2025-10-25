حیدری: امیدوارم داوری بازی با فجر سپاسی بینقص باشد!
مربی تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار تیمش مقابل فجر شهید سپاسی شیراز، تأکید کرد که این بازی میتواند برای تیم اهمیت زیادی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، در گفتوگویی ویدئویی در آستانه دیدار حساس تیمش مقابل فجر شهید سپاسی شیراز گفت: «بازی پیشرو برای ما خیلی مهم است زیرا در دو مسابقه اخیر روند خوبی داشتهایم و میخواهیم همین نتایج را ادامه دهیم. پیروزی در بازیهای آسیایی هفته گذشته روحیه خوبی به تیم داد و به جدول لیگ قهرمانان برگشتیم. انشاءالله در دیدار برگشت هم به موفقیت برسیم.»
او افزود: «این بازی خارج از خانه است، اما باید روند خوب خود را حفظ کنیم. بازیکنان باید بدانند که لیگ هنوز تازه آغاز شده و به استقلال واقعی نزدیک شدهایم. انگیزه تیم باید چند برابر شود تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.»
حیدری در خصوص تیم فجر سپاسی گفت:«این تیم پس از صعود به لیگ برتر، نمایش خوبی در بازیهای خود داشت و به ویژه مقابل تیمهای بالای جدول عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. به همین دلیل باید با دقت وارد بازی شویم زیرا رقابت آسانی نخواهیم داشت، اما ما هم استقلال هستیم و دوست داریم روند خوبمان را ادامه دهیم.»
او همچنین درباره اهمیت بازی اظهار داشت:«برد در این مسابقه میتواند ما را به صدر جدول نزدیکتر کند و این موضوع برای ما بسیار حیاتی است. همچنین خوشحالیم که پس از مدتها میتوانیم به شیراز برویم و از هوادارانمان که در این شهر تعداد زیادی دارند، حمایت دوباره دریافت کنیم.»
حیدری در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور پیروز قربانی روی نیمکت فجر سپاسی اشاره کرد و گفت: «آقای قربانی از جمله بازیکنانی بودند که در کنارشان بازی کردهام و برایشان آرزوی موفقیت دارم. او یکی از مربیان نسل ما است که نتایج خوبی گرفته و امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب از هر دو تیم باشیم.»
مربی استقلال در پاسخ به پرسش در خصوص داوری بازی فردا گفت: «آقای عرببراقی از داوران خوب فوتبال ایران هستند، اما هنوز هواداران استقلال از اتفاقات بازی با استقلال خوزستان که دو امتیاز از دست دادیم، ناراحت هستند. در آن دیدار کارشناسان گفتند که یک صحنه پنالتی بوده که از سوی ویایآر بازبینی نشد. امیدوارم فردا شاهد یک داوری دقیق و بدون اشتباه برای هر دو تیم باشیم.»
حیدری همچنین به تغییر زمان بازی اشاره کرد و گفت: «تمام مسابقات در این هفتهها ساعت 6 یا 7 عصر برگزار شده بود، اما بازی ما را به ساعت 3 ظهر منتقل کردهاند که برای تیمها زمان مناسبی نیست. این تغییر زمان بر روند تغذیه و آمادگی جسمانی بازیکنان تأثیر دارد. البته این تغییر بهانهای برای نتیجهگیری نیست، اما بهتر بود زمانبندی به گونهای دیگر انجام میشد.»