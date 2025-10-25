ژابی آلونسو: زمانش رسیده؛ فردا روز ماست
سرمربی رئال مادرید در نشست خبری پیش از نخستین الکلاسیکوی فصل، ضمن پرهیز از ورود به حاشیهها، بر اهمیت این مسابقه و لزوم بازگشت تیمش به مسیر قدرتنمایی در دیدارهای بزرگ تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست مطبوعاتی پیش از تقابل حساس با بارسلونا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، درباره شرایط تیم، ترکیب احتمالی، حواشی اخیر و وضعیت بازیکنان صحبت کرد. او تأکید داشت که رئال باید دوباره همان چهره مقتدر و مسلطی را نشان دهد که همیشه در بازیهای بزرگ از آن یاد میشود.
نخستین الکلاسیکوی پروژه جدید
آلونسو در ابتدای صحبتهایش گفت:«الکلاسیکو همیشه بازی خاصی است؛ سالهاست که این دیدار جایگاه ویژهای در فوتبال دارد. این اولین الکلاسیکوی فصل و اولین آزمون بزرگ پروژه جدید ماست. به حمایت و انرژی هواداران در استادیوم نیاز داریم؛ باید فضا و هیجان بازیهای بزرگ را ایجاد کنیم تا بتوانیم با هوادارانمان جشن بگیریم.»
درباره اظهارات لامین یامال
سرمربی رئال مادرید در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات بحثبرانگیز لامین یامال گفت:«این مسابقه مهمی است و همه عناصر لازم را برای ارائه یک بازی خوب دارد. همین موضوع بزرگترین انگیزه ماست. اما درباره صحبتهای او نظری ندارم؛ در هفتههای اخیر افراد زیادی از طرف بارسلونا اظهارنظر کردهاند و ما نمیتوانیم به همه واکنش نشان دهیم. آنچه اهمیت دارد، عملکرد در زمین است؛ جایی که باید با تمرکز و کیفیت خودمان پاسخ بدهیم. تمرکز ما فقط روی زمین سبز است، نه حرفها و حاشیهها.»
وضعیت تیم و ترکیب احتمالی
آلونسو درباره ترکیب تیم گفت:«ترکیب اصلی را در ذهن دارم. تقریباً تمام بازیکنانی که مقابل یوونتوس در دسترس نبودند، بازگشتهاند. فردا ترکیب را خواهید دید، اما تقریباً همه آماده بازی هستند. در حال حاضر بازیکنان در سطح ۸۰ درصد آمادگی قرار دارند و هرکدام میتوانند به میدان بروند.»
او درباره ساختار دفاعی تیم و احتمال تغییرات گفت:«در بازیهای بزرگ جزئیات تعیینکنندهاند. باید پیش از شکلگیری موقعیتها تصمیم درست بگیریم. گاهی کیفیت فردی بازیکنان باعث تغییر موقعیتها میشود، اما آنچه تفاوت میسازد، همان نکات کوچک و کلیدی است.»
شرایط روحی و فنی تیم پیش از الکلاسیکو
سرمربی اسپانیایی افزود:«از نظر ذهنی و فنی در شرایط خوبی قرار داریم. میدانیم این دیدار چه اهمیتی دارد، اما روند روزمرهمان تغییری نکرده است. بازی خاصی است، اما تمرکز ما روی عملکرد است، نه هیاهو. در وضعیت خوبی به الکلاسیکو رسیدهایم — از نظر ذهنی، فوتبالی و رقابتی. فردا زمان ماست.»
رویارویی با رقیبان بزرگ پس از پیاسجی و اتلتیکو
آلونسو با اشاره به دیدارهای اخیر تیمش گفت:«مقابل تیمهای بزرگ همیشه انگیزه زیادی داریم. دیدار با پاریسنژرمن و اتلتیکو برای ما تجربهای مهم بود و حالا مشتاق ارائه نمایشی قدرتمند و کسب پیروزی هستیم. هر بازی را با حداکثر تلاش دنبال میکنیم، اما بازی فردا طعمی متفاوت دارد.»
درباره عملکرد تیم پس از دربی مادرید
او در ادامه گفت:«چند هفته از آن دیدار گذشته و ما برخی مسائل را اصلاح کردهایم. اکنون از هر نظر در فرم خوبی هستیم. زمان مناسبی برای این بازی است.»
آیا رئال خوب بازی میکند؟
آلونسو در پاسخ به این سؤال گفت:«ما در حال حاضر رقابتی و جنگنده بازی میکنیم، اما باور دارم میتوانیم بهتر از این باشیم. در حال ساختن پایهای محکم برای قابل اعتماد بودن هستیم. هنوز باید یک گام دیگر برداریم، اما فوتبال خوبی ارائه میدهیم.»
واکنش به انتقادات پس از دربی
«در این ۱۲ مسابقه اخیر، ۱۱ برد کسب کردهایم، اما هنوز برخی فقط دربی را به یاد دارند. از نظر من روند کلی اهمیت بیشتری دارد. در طول این بازیها پیشرفت قابل توجهی داشتهایم. هنوز هیچ جامی نگرفتهایم و فصل طولانی است، اما در حال ساخت چیزی پایدار هستیم. در حال حاضر، مهمترین موضوع برای من بازی فرداست.»
بازگشت اعتمادبهنفس و تأکید بر اتحاد تیم
در پایان، ژابی آلونسو با نگاهی مثبت به آینده گفت:«مهمترین چیز برای ما کیفیت، قدرت و اتحاد تیم است. جزئیات کوچک فنی نیز تعیینکنندهاند؛ چه با توپ و چه بدون توپ. باید یکپارچه بازی کنیم، فضاها را کنترل کنیم و تحت فشار خونسرد بمانیم. همین اصول است که عملکرد ما را باثباتتر و موفقتر خواهد کرد.»