ترکیب قدرتمند تراکتور برای صدرنشینی

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در روزی که سه بازیکن خارجی، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکف و دوماگوی دروژدک را در اختیار نخواهد داشت، با ترکیب مشابه دیدار با شارجه تیمش را به زمین فرستاده است.

در این بازی بیرانوند در قفس توری تیمش قرار گرفته و مقابل او دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار و محمد نادری حضور خواهند داشت که ترکیب تکراری این تیم در بخش دفاعی را تشکیل می‌دهند.

مهدی شیری امروز هافبک دفاعی است و جلوتر از او تیبور هلیلوویچ و رجی لوژکیا دیده می‌شوند. خط هافبک تراکتور امروز هم با سه بازیکن تشکیل خواهد شد.

در کناره‌ها مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده بازی می‌کنند و تومیسلاو اشتراکالی نیز مهاجم نوک تراکتور خواهد بود.

ترکیب تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، شیری، رجی لوژکیا، مهدی هاشم نژاد، تیبور هلیلوویچ، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

