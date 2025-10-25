خبرگزاری کار ایران
ترکیب قدرتمند تراکتور برای صدرنشینی

ترکیب تراکتور برای دیدار با گل‌گهر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در روزی که سه بازیکن خارجی، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکف و دوماگوی دروژدک را در اختیار نخواهد داشت، با ترکیب مشابه دیدار با شارجه تیمش را به زمین فرستاده است. 

در این بازی بیرانوند در قفس توری تیمش قرار گرفته و  مقابل او دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار و محمد نادری حضور خواهند داشت که ترکیب تکراری این تیم در بخش دفاعی را تشکیل می‌دهند. 

مهدی شیری امروز هافبک دفاعی است و جلوتر از او تیبور هلیلوویچ  و رجی لوژکیا دیده می‌شوند. خط هافبک تراکتور امروز هم با سه بازیکن تشکیل خواهد شد. 

در کناره‌ها مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده بازی می‌کنند و تومیسلاو اشتراکالی نیز مهاجم نوک تراکتور خواهد بود. 

ترکیب تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، شیری، رجی لوژکیا، مهدی هاشم نژاد، تیبور هلیلوویچ، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

