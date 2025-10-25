خبرگزاری کار ایران
ترکیب هجومی گل گهر برای شکست تراکتور

ترکیب گل گهر برای تقابل با تراکتور مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل‌گهر به عنوان صدرنشین لیگ برتر مقابل تراکتور بازی خواهد کرد و امیدوار است که در این مسابقه حریف را شکست بدهد. در این بازی مهدی تارتار با کمترین تغییر نسبت به پیروزی مهم برابر چادرملو وارد زمین خواهد شد. 

در خط دفاعی زوج آرمان اکوان و مسیح زاهدی دیده می‌شوند و در جناح راست مجید عیدی و جناح چپ نمانیا مدافع بوسنیایی حضور دارند. خط هافبک گل‌گهر به علیرضا علیزاده سپرده شده و در جناح راست مهدی تیکدری و جناح چپ پویا پورعلی بازی خواهند کرد.  نوید عاشوری ضلع جلوی این خط خواهد بود. 

خط حمله با آرایش رضا اسدی و رضا جعفری که مکمل یکدیگر هستند تشکیل شده است.  نکته جالب اینکه اسدی سابقه بازی در تراکتور را هم دارد. 

ترکیب گل‌گهر به این شرح است:

فرزین گروسیان، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، مجید عیدی، نمانیا توماسوویچ، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، پویا پورعلی، مهدی تیکدری، رضا جعفری، رضا اسدی

