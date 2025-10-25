خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استعفای محمدرضا گلزار از تیم ملی پدل

استعفای محمدرضا گلزار از تیم ملی پدل
کد خبر : 1704853
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا گلزار از سرپرستی تیم ملی پدل ایران انصراف داد.

به گزارش ایلنا، حدود دو سال پیش بود که محمدرضا گلزار، ستاره سینمای ایران کار خود را به عنوان سرپرستی تیم ملی پدل ایران آغاز کرد. با این حال گلزار اکنون در یک استوری اینستاگرامی انصراف خود را از سرپرستی تیم ملی پدل ایران اعلام کرده است. 

محمدرضا گلزار در استوری اینستاگرامی خود نوشت: 

بسمه‌تعالی

اعضای محترم تیم ملی پدل، فدراسیون محترم پدل جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز

با سلام و احترام

اینجانب، پس از حدود دو سال افتخار همراهی با تیم ملی پدل، اکنون بر خود لازم می‌دانم که به دلایل مشغله‌های شخصی از سمت سرپرستی این تیم کناره‌گیری کنم. خوشبختانه در این مدت شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر تیم بوده‌ام و اکنون زمان آن رسیده که این مسیر را به فرد شایسته‌ دیگری واگذار کنم.

لازم می‌دانم تأکید کنم که این تصمیم به معنای دور شدن من از شما عزیزان نیست. من همواره در کنار شما خواهم بود و از دور حامی تلاش‌ها و موفقیت‌های شما خواهم ماند. اما از نظر رسمی، اکنون زمان خداحافظی از این مسئولیت فرا رسیده است.

برای همه شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم و مطمئنم که تیم ملی پدل ایران با قدرت و همت خود مسیر درخشانی را طی خواهد کرد.

با عشق و احترام

محمدرضا گلزار

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ