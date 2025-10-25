فوری: زمان ورود اوسمار به ایران مشخص شد

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر با هدایت وحید هاشمیان موفق شد پس از پنج هفته ناکامی، با پیروزی دو بر صفر مقابل ذوب‌آهن به روند منفی خود پایان دهد و سرمربی موقت سرخ‌پوشان نیز برای نخستین‌بار در ورزشگاه آزادی تشویق شد.

در حالی که تمرین صبح شنبه این تیم نیز با حضور هاشمیان برگزار شد و نشانی از تغییرات فوری دیده نمی‌شد، پیمان حدادی، رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از زمان ورود اوسمار به تهران خبر داد.

بر اساس صحبت‌های حدادی، حضور سرمربی برزیلی در پرسپولیس قطعی شده و او طی همین هفته به تهران سفر خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دوران سرمربیگری وحید هاشمیان پیش از آغاز هفته نهم لیگ برتر به پایان برسد.

