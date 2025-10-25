اعتراض نساجی به تخریب سکوهای وطنی در اوج صدرنشینی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که نساجی قائمشهر روزهای درخشانی را در لیگ آزادگان پشت سر می‌گذارد و با اختلاف ۷ امتیازی نسبت به رقبا صدرنشین جدول است، اقدامی بحث‌برانگیز در ورزشگاه شهید وطنی باعث واکنش تند مدیرعامل و هواداران این تیم شده است.

در حالی که شور و حمایت هواداران قائمشهری در بازی‌های خانگی نقش مهمی در موفقیت نساجی داشته، سکوهای سیمانی این ورزشگاه در روزهای اخیر با حضور ماشین‌آلات سنگین تخریب شده است. گفته می‌شود این اقدام با هدف بازسازی انجام گرفته، اما زمان اجرای آن در میانه مسابقات لیگ، اعتراض گسترده هواداران را برانگیخته است.

هواداران نساجی معتقدند در شرایطی که تیم محبوبشان در مسیر صعود به لیگ برتر قرار دارد، این تصمیم می‌توانست در زمان تعطیلات رقابت‌ها انجام شود تا خللی در حضور تماشاگران پرشور شمالی ایجاد نکند.

شهاب زندی مدیرعامل نساجی نیز در پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و مدعی شده اگر کمک حال این تیم در مسیر صعود نیستند، سنگ‌اندازی نیز صورت نگیرد: در روزهای صدرنشینی نساجی در لیگ یک، درست در همین روزهایی که حال مردم خوب است و لحظه‌شماری می‌کنند در بازی‌های خانگی برای حمایت از نساجی به ورزشگاه شهید وطنی بیایند، ماشین آلات سنگین به ورزشگاه آوردن و تخریب سکوی سیمانی چه مفهومی دارد؟ آن هم بدون هماهنگی با باشگاه نساجی و بدون اطلاع‌رسانی به باشگاه. نخواستیم دست نساجی را بگیرید، لطفا پشت پا نزنید!

اداره کل ورزش و جوانان قائمشهر اگر قصد بازسازی سکوی سیمانی را داشت، باید همزمان با تعطیلی رقابت‌های فوتبال اقدام به این کار می‌کرد، نه امروز که نساجی به تک تک هواداران خود در بازی‌های خانگی نیاز دارد.

مدیرعامل نساجی در ادامه نوشته است: ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر طبق قانون تحت اجاره نساجی است و هرگز اجازه نمی‌دهیم اداره ورزش و جوانان شهرستان در فصل برگزاری بازی‌ها دست به سکوی سیمانی بزند و در صورت اصرار به این کار، با برخورد قاطع باشگاه مواجهه خواهند شد.

زندی با اشاره دوباره به اهمیت هواداران این تیم گفت: تک تک هواداران نساجی درست به اندازه بازیکنان غیور و توانمند تیم برای ما ارزشمند هستند و اجازه نمی‌دهیم کسی سکوی سیمانی و سایر سکوهای ورزشگاه که خانه این تماشاگران بامعرفت است را خراب کند. این مردم، این عاشقان نساجی برای تفریح به ورزشگاه نمی‌آیند، آنها بخش مهمی از قدرت نساجی هستند. این تماشاگران بال پرواز نساجی برای صعود هستند و هیچ پرنده‌ای بدون بال نمی‌پرد؛زنده باد نساجی.

