به عربستان فکر کردم، با رونالدو مشورت کردم اما هنوز مأموریت ناتمامی دارم

به گزارش ایلنا، برونو فرناندز، کاپیتان منچستریونایتد، در گفت‌وگویی مفصل با اتلتیک درباره پیشنهاد بزرگ الهلال عربستان، تصمیمش برای ماندن در الدترافورد، رابطه‌اش با سرمربی و مدیران باشگاه، و آینده حرفه‌ای‌اش صحبت کرد. او در حالی به بازی شماره ۳۰۰ خود با پیراهن یونایتد رسیده که هنوز باور دارد مأموریتش در این باشگاه تمام نشده است.

فرناندز، که در محوطه تمرینی منچستریونایتد زیر نور خورشید کارینگتون نشسته بود، با لبخند گفت:«خانواده‌ام اینجا احساس خیلی خوبی دارند. بچه‌هایم زندگی در منچستر را دوست دارند، حتی با وجود آب‌وهوا. امروز همه‌چیز خوب است.»

اما تابستان گذشته می‌توانست سرنوشت دیگری برای او رقم بزند؛ چرا که باشگاه الهلال عربستان پیشنهاد رسمی برای جذبش ارائه کرد؛ پیشنهادی که فرناندز به‌طور جدی به آن فکر کرده بود.

او در این‌باره توضیح می‌دهد:«پیشنهاد الهلال واقعی بود و باید درباره‌اش فکر می‌کردم. در باشگاه با روبن آموریم، عمر برادا و جیسون ویلکاکس صحبت کردم. در خانه هم با همسرم آنا مشورت کردم. اولین چیزی که گفت این بود: "آیا در منچستریونایتد به همه چیزهایی که می‌خواستی رسیده‌ای؟" چون می‌دانست هنوز نرسیده‌ام.»

گفت‌وگو با رونالدو درباره عربستان

فرناندز تأیید کرد که برای تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد عربستان، با کریستیانو رونالدو هم صحبت کرده است:«بله، با او درباره شرایط، زندگی و فوتبال در عربستان حرف زدم. طبیعی است که با کسی مثل کریستیانو مشورت کنی. او تجربه‌ای دارد که هیچ‌کس دیگر ندارد. نمی‌خواهم بگویم دقیقاً چه گفت، اما نظرش را به من گفت و برایم مهم بود که بشنوم چه فکری می‌کند. با این حال، تصمیم نهایی همیشه با خودم و باشگاه است.»

در حالیکه فرناندز از گفت‌وگویی صادقانه و پرجزئیات درباره آینده‌اش پرده برداشت، تأکید کرد هیچ توافقی برای جدایی در فصل آینده وجود ندارد:«خیلی خبرها درباره جدایی من منتشر شد، اما هیچ توافقی با هیچ باشگاهی وجود ندارد. اگر باشگاه منچستریونایتد تصمیمی گرفته، با من نبوده. هنوز با کسی صحبت نکرده‌ام. پیشنهادهایی وجود دارد، ولی من تصمیم گرفتم تا پایان جام جهانی با هیچ‌کس مذاکره نکنم. بعد از انجام وظیفه‌ام برای تیم ملی پرتغال در آمریکا، اگر قرار باشد صحبتی شود، آن زمان خواهد بود.»

فرناندز با رد شایعات مربوط به توافق پنهانی با الهلال یا دیگر تیم‌ها گفت:«باشگاه‌هایی از اروپا هم تماس داشتند، اما وقتی فهمیدند تمایلی به جدایی ندارم، عقب کشیدند. طبیعی است که وقتی بازیکنی مثل من علاقه‌ای به رفتن نشان نمی‌دهد، تیم‌ها دیگر وقتشان را تلف نمی‌کنند.»

پیشنهاد سنگین الهلال و تصمیم نهایی

کاپیتان پرتغالی منچستریونایتد فاش کرد که الهلال حاضر بود برای جذب او بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند به یونایتد بپردازد و حقوقی معادل ۴۰ میلیون یورو خالص در سال به او پیشنهاد کند؛ اما او پس از مشورت با مدیران و مربی تصمیم گرفت بماند.

«با عمر برادا و جیسون صحبت کردم. آن‌ها گفتند پیشنهاد رد نمی‌شود، اما ترجیح می‌دهند که بمانم. بعد با سرمربی صحبت کردم. گفتم این پیشنهاد روی میز است و اگر باشگاه بخواهد از من درآمدزایی کند، مشکلی ندارم، اما پاسخ واضح بود: "نه، ما تو را می‌خواهیم و می‌خواهیم تیم را قوی‌تر کنیم، نه اینکه تضعیف شود."»

فرناندز ادامه داد:«رابطه‌ام با باشگاه و هواداران خیلی عمیق است. خانواده‌ام اینجا جا افتاده‌اند و اگر قرار باشد روزی به پرتغال برگردم، فقط برای بازی در اسپورتینگ لیسبون خواهد بود. در حال حاضر، هنوز اهداف بزرگی در منچستریونایتد دارم.»

او اضافه کرد که حتی زمانی که اعلام کرد در یونایتد می‌ماند، الهلال دوباره پیشنهادش را افزایش داد:«پیشنهادشان در آخرین لحظه به ۴۰ میلیون یورو خالص در سال رسید، با ۱۰ میلیون پاداش! اما من تصمیمم را گرفته بودم. آن‌ها از رد پیشنهاد ناراحت شدند و حق داشتند، چون رقم خیلی بزرگی بود. اما برای من پول مهم‌ترین چیز نیست. من و خانواده‌ام اهل تجمل‌گرایی نیستیم. زندگی آرام، تربیت خوب برای بچه‌ها و حس رضایت برایمان مهم‌تر است.»

فرناندز با تأکید بر اینکه هنوز مأموریتی ناتمام در منچستریونایتد دارد، گفت:«من برای قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان به اینجا آمدم. اگر روزی بتوانم این کار را انجام دهم، احساس خواهم کرد کاری که باید می‌کردم را انجام داده‌ام. اگر نه، حداقل می‌دانم که تمام تلاشم را کردم.»

کاپیتان پرتغالی درباره قراردادش گفت:«قراردادی که در سال ۲۰۲۴ امضا کردم تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و یک سال تمدید اختیاری هم برای باشگاه در آن در نظر گرفته شده است. از نظر شخصی، احساس می‌کنم هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. ۱۰۰ گل زده‌ام، ۸۴ پاس گل داده‌ام و ۲۹۹ بازی برای یونایتد انجام داده‌ام، اما هنوز به قهرمانی‌هایی که دلم می‌خواهد نرسیده‌ایم. جام حذفی و لیگ کاپ را برده‌ایم، اما هدفم همیشه قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان بوده است.»

او تأکید کرد:«می‌دانم برخی فکر می‌کنند زمانم در یونایتد به پایان رسیده، ولی برعکس، احساس می‌کنم دوران تازه‌ای آغاز شده. باشگاه با مدیریت جدید و برنامه‌ریزی متفاوت پیش می‌رود و من هنوز بخشی از این پروژه‌ام. وقتی سال ۲۰۲۸ فرا برسد، یونایتد ۱۵۰ ساله می‌شود و همه در باشگاه از این پروژه به عنوان "پروژه ۱۵۰" یاد می‌کنند. رؤیای ما این است که در همان سال، قهرمان لیگ برتر شویم. اگر بتوانم تا آن زمان در تیم بمانم و آن جام را بالا ببرم، یعنی مأموریتم در اینجا کامل شده است.»

شوخی با رتکلیف؛ "من هنوز به او نگفتم گمشو!"

فرناندز با خنده درباره رابطه‌اش با سرجیم رتکلیف، سهام‌دار و مالک جزئی منچستریونایتد گفت:«گفته شده وقتی سرجیم زیاد در تمرینات دخالت می‌کند، آموریم به او می‌گوید "گمشو!" (با خنده). من هنوز چنین چیزی به او نگفته‌ام! اما سرجیم خیلی محترمانه و مثبت برخورد می‌کند. او گاهی به کارینگتون می‌آید و با همه صحبت می‌کند، اما در مسائل فنی دخالت نمی‌کند. ما رابطه‌ی خوبی داریم. او همیشه سعی می‌کند با بازیکنان در ارتباط باشد و از نزدیک ببیند تیم چطور پیش می‌رود.»

کاپیتان شیاطین سرخ ادامه داد:«هر وقت به زمین تمرین می‌آید، با همه حرف می‌زند. او کار خودش را دارد و ما هم کار خودمان را. پیام‌های اصلی معمولاً از طریق عمر برادا و جیسون ویلکاکس منتقل می‌شود. این دو نفر ارتباط نزدیکی با ما دارند و از طرف مدیریت کلان، با بازیکنان و کادر فنی تعامل می‌کنند.»

دیدگاه فرناندز درباره خریدهای جدید

فرناندز همچنین به تغییرات نقل‌وانتقالاتی در دوران جدید باشگاه اشاره کرد و گفت:«در دوران سرجیم، تیم بازیکنان خوبی جذب کرده. اما بارها گفته‌ام که فقط بازیکن خوب کافی نیست؛ باید بازیکنان با شخصیت بزرگ جذب کنیم. در منچستریونایتد، فشار و توجه رسانه‌ای خیلی زیاد است و هر کسی نمی‌تواند از پسش برآید. خوشبختانه بازیکنانی آمده‌اند که اندازه‌ی باشگاه را درک می‌کنند.»

او درباره چند بازیکن جدید گفت:«ماتیوس کنیا یک اعتمادبه‌نفس خاص دارد، از آن نوع غرور خوب که برای موفقیت لازم است. برایان امبومو هم بازیکنی شجاع است و از گرفتن توپ یا حمله به مدافعان نمی‌ترسد. این دو نفر می‌دانند در لیگ برتر باید چطور بازی کنند. بنجامین ششکو هم تازه آمده و هنوز خیلی جوان است، اما ذهنیت فوق‌العاده‌ای دارد. مهاجم باید با گل سنجیده شود، اما او هر کاری از او خواسته شده به‌خوبی انجام داده. تا الان هم گل زده و مطمئنم گل‌های بیشتری می‌زند.»

فرناندز در ادامه با اشاره به دروازه‌بان جوان تیم گفت:«سن لامنس در ابتدا برای رقابت با دروازه‌بان شماره یک آمد، اما صبور بود تا نوبتش برسد و وقتی فرصت پیدا کرد، آماده بود. این یعنی درک درست از منچستریونایتد؛ جایی که همیشه باید برای لحظه‌ات آماده باشی.»

کنیا و امبومو زیر ذره‌بین کاپیتان

او درباره شخصیت کنیا گفت:«گاهی این اعتمادبه‌نفس زیاد ممکن است برای برخی خوشایند نباشد، اما من این مدل را دوست دارم. من به کنیا گفته‌ام: همین باش! ریسک کن، شوت بزن، دریبل بزن، خلق موقعیت کن. بازیکن بزرگی می‌شود اگر به همین مسیر ادامه دهد.»

درباره امبومو هم با خنده گفت:«گاهی سر تمرین از دستش حرص می‌خورم چون یک لمس اضافه انجام می‌دهد! به او می‌گویم "برایان، نیازی به اون ضربه اضافه نیست، همون اولی رو بزن، تو بلدی!" خودش هم می‌خندد. یادم هست وقتی در برنتفورد بود، همین‌طور به ما گل زد! حالا نوبت ماست که از اون کیفیت به نفع خودمون استفاده کنیم.»

کاپیتان منچستریونایتد در ادامه گفت‌وگوی مفصلش درباره رقابت با ستاره جوان تیم، کوبی ماینویو، فشار فیزیکی در فوتبال مدرن، و تمایلش به ورود به دنیای مربیگری پس از پایان دوران بازی صحبت کرد.

فرناندز گفت:«الان باید خیلی بیشتر از گذشته بدوم. فوتبال امروز با زمان شروع کار من کاملاً فرق کرده. قبلاً بازیکنانی بودند که در هر بازی شش یا هفت کیلومتر می‌دویدند و باز هم در سطح بالا قرار داشتند، اما حالا اگر کمتر از ۹ یا ۱۰ کیلومتر بدوی، از میانگین فاصله می‌گیری. خوشبختانه من توانایی بدنی بالایی دارم و می‌توانم با خواسته‌های مربی و فشار لیگ کنار بیایم.»

او با اشاره به حضور ماینو در ترکیب تیم اضافه کرد:«مربی گفته که کوبی در پست من هم می‌تواند بازی کند، اما من او را رقیب مستقیم نمی‌دانم. بازیکن فوق‌العاده‌ای است و قابلیت‌های متفاوتی دارد. اگر بخواهیم اعداد را مقایسه کنیم، شاید من در گلزنی قوی‌تر باشم، اما او در عبور از مدافعان و حمل توپ مهارت بیشتری دارد. در واقع، ما مکمل هم هستیم.»

فرناندز با لبخند ادامه داد:«رقابت بین ما باعث شده خودم هم پیشرفت کنم. کوبی جوان است، اما با سطحی از بلوغ بازی می‌کند که تحسین‌برانگیز است. حضور بازیکنی مثل او در تیم باعث می‌شود من همیشه آماده‌تر و پرانرژی‌تر باشم. این همان نوع رقابتی است که هر تیم بزرگی به آن نیاز دارد.»

«از حالا به مربیگری فکر می‌کنم»

فرناندز در بخش دیگری از مصاحبه‌اش درباره علاقه‌اش به مربیگری پس از بازنشستگی گفت:«واقعیت این است که همیشه به جنبه‌های تاکتیکی فوتبال علاقه داشتم. از زمان بازی در پرتغال هم به این موضوع فکر می‌کردم. با خوان ماتا زیاد درباره این صحبت می‌کردم؛ او بیشتر به مدیریت ورزشی تمایل دارد، اما من به مربیگری علاقه‌مندم. من خوش‌شانس بودم که در تیم‌هایی بازی کردم که بازیکنان باتجربه‌تر همیشه از من حمایت می‌کردند. پدر و مادرم هم همین روحیه را داشتند. شاید در آینده وقتی مربی شوم، بتوانم همین حس را منتقل کنم و از رشد شاگردانم لذت ببرم. دوست دارم روزی بگویم در پیشرفت یک بازیکن سهم کوچکی داشته‌ام.»

خاطره ماندگار: اولین بازی با پیراهن منچستریونایتد

در پاسخ به این پرسش که «بهترین لحظه‌ات در یونایتد چه بوده؟»، برونو بدون درنگ گفت:«اولین بازی‌ام. مقابل ولورهمپتون در فوریه ۲۰۲۰. چون بدون آن بازی، هیچ‌کدام از لحظه‌های بعدی اتفاق نمی‌افتاد. آن بازی شروع همه چیز بود، نقطه‌ای که مسیر منچسترم با زندگی من گره خورد.»

او در ادامه با اشاره به تفاوت لیگ برتر با سایر لیگ‌ها گفت:«لیگ برتر از هر نظر متفاوت است. نه فقط از نظر کیفیت، بلکه از نظر شدت و ریتم. اینجا باید از نظر ذهنی و فیزیکی همیشه آماده باشی. وقتی آمدم، فقط یک هدف در ذهنم داشتم: موفق شدن. برای من فرصت بازی در منچستریونایتد فقط یک شانس نبود، آخرین شانس بود. نمی‌توانستم اجازه بدهم از دست برود.»

فرناندز در پایان گفت‌وگو لبخند زد و با نگاهی به بیرون از ساختمان تمرینی کارینگتون افزود:«امسال هنوز به هیچ ساحل بریتانیا نرفته‌ام... البته ببخشید، یکی را دیده‌ام، بورنموث! هر وقت آنجا بازی داریم، با تام هیتون قدمی کنار دریا می‌زنیم. اینجا هوای متفاوتی دارد، اما برای منچستر، برای این باشگاه و هوادارانش، ارزشش را دارد.»

انتهای پیام/