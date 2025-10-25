خبرگزاری کار ایران
سینا خلیلی به یک‌چهارم نهایی قهرمانی جهان رسید

سینا خلیلی به یک‌چهارم نهایی قهرمانی جهان رسید
سینا خلیلی کشتی‌گیر 70 کیلوگرم ایران در رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان پس از پیروزی 6 بر 5 برابر عمر عمروف از روسیه و 12 بر 2 مقابل ناوین کومار از هند، به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان که در صربستان در حال برگزاری است، سینا خلیلی کشتی‌گیر جوان و آینده‌دار کشورمان در وزن 70 کیلوگرم موفق شد به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کند.

خلیلی که در دور نخست با نتیجه 6 بر 5 از سد عمر عمروف، کشتی‌گیر روسی گذشت، در دومین مبارزه خود هم عملکردی درخشان داشت و با برتری قاطع 12 بر 2 ناوین کومار از هند را شکست داد. این پیروزی‌ها، خلیلی را به جمع 8 نفر برتر وزن 70 کیلوگرم رسانده است.

در مرحله بعد، خلیلی باید به مصاف برنده مبارزه میان گوگا اوتیانیشویلی از گرجستان و مایس علی‌اف از قزاقستان برود. این کشتی‌گیران برای راهیابی به نیمه‌نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و خلیلی امیدوار است با ادامه روند خوب خود در این رقابت‌ها، به مدال‌های جهانی نزدیک‌تر شود.

