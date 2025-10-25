به گزارش ایلنا، در رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان که در صربستان در حال برگزاری است، سینا خلیلی کشتی‌گیر جوان و آینده‌دار کشورمان در وزن 70 کیلوگرم موفق شد به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کند.

خلیلی که در دور نخست با نتیجه 6 بر 5 از سد عمر عمروف، کشتی‌گیر روسی گذشت، در دومین مبارزه خود هم عملکردی درخشان داشت و با برتری قاطع 12 بر 2 ناوین کومار از هند را شکست داد. این پیروزی‌ها، خلیلی را به جمع 8 نفر برتر وزن 70 کیلوگرم رسانده است.

در مرحله بعد، خلیلی باید به مصاف برنده مبارزه میان گوگا اوتیانیشویلی از گرجستان و مایس علی‌اف از قزاقستان برود. این کشتی‌گیران برای راهیابی به نیمه‌نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و خلیلی امیدوار است با ادامه روند خوب خود در این رقابت‌ها، به مدال‌های جهانی نزدیک‌تر شود.

