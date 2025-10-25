خط خورده جنجالی پرسپولیس به تمرین برگشت

به گزارش ایلنا، در شرایطی که غیبت اوستون اورونوف در تمرین امروز پرسپولیس سوژه خبرنگاران بود، تیوی بیفوما پس از خط خوردن از فهرست بازی با ذوب‌آهن، امروز با انرژی و روحیه‌ای بالا در تمرین حاضر شد و چهره متفاوتی از خود نشان داد.

وینگر اهل کنگو سرخ‌پوشان که به دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوبش در هفته‌های گذشته و تمرین از لیست کنار گذاشته شده بود، در تمرین امروز تلاش کرد نشان دهد دوباره آماده بازگشت به ترکیب است. بیفوما در طول تمرین با حرکات تکنیکی توجه دوربین‌ها و هواداران حاضر روی سکوها را به خود جلب کرد.

پرسپولیس با امید زیاد بیفوما را در ابتدای فصل از استقلال خوزستان گرفت و هواداران هم از او انتظار بهتری دارند اما نمایش‌های او در اغلب بازی‌های پرسپولیس چنگی به دل نزده و در خدمت تیم نبوده است.

حالا باید دید بیفوما برای بازی تراکتور چه شرایطی پیدا خواهد کرد. درحال حاضر ترکیب و کادرفنی پرسپولیس در بازی حساس بعدی کاملا در هاله‌ای از ابهام است.

