آبی‌ها در تلاش برای رسیدن به صدر جدول

آبی‌ها در تلاش برای رسیدن به صدر جدول
استقلال برای رسیدن به صدر جدول لیگ برتر باید در دیدار هفته هشتم مقابل فجرسپاسی پیروز شود.

به گزارش ایلنا، استقلال فردا در هفته هشتم لیگ برتر، در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف فجرسپاسی خواهد رفت. این دیدار برای آبی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا پیروزی در آن می‌تواند آنها را به صدر جدول لیگ برتر برساند. پس از دو هفته عملکرد خوب، استقلال اکنون در یک موقعیت حساس قرار دارد و برای رسیدن به صدر، نیازمند ۳ امتیاز این بازی است.

در ۷ تقابل اخیر میان استقلال و فجرسپاسی، آبی‌ها ۵ پیروزی به‌دست آورده‌اند و ۲ بازی نیز به تساوی کشیده شده است. استقلال در این دیدارها ۱۵ گل زده و تنها ۳ گل دریافت کرده، نشان‌دهنده برتری نسبی آنها در این رقابت‌ها است. اما فجرسپاسی که در فصل جاری به‌ویژه در خانه عملکرد خوبی داشته، قطعاً در برابر استقلال به میدان خواهد آمد تا انتقام شکست‌های گذشته را بگیرد.

یکی از نکات مهم این دیدار، آمار گلزنی‌های فرهاد مجیدی، مهاجم و اسطوره محبوب استقلالی ها است که با ۷ گل بهترین گلزن تاریخ تقابل‌های این دو تیم شناخته می‌شود. 

با توجه به موقعیت فعلی استقلال در جدول و فاصله کوتاه با تیم‌های بالای جدول، پیروزی در این دیدار می‌تواند به آبی‌ها اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر بدهد. در حالی که فجرسپاسی در خانه تیمی جنگنده و سرسخت است، استقلال باید با تمرکز و انرژی مضاعف به میدان برود تا این چالش را پشت سر بگذارد و به هدف خود دست یابد.

