اطلاعیه کمیته داوران والیبال درباره قانون جایگیری
​کمیته داوران فدراسیون والیبال درباره قانون جایگیری اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، در این اطلاعیه آمده است:

۴. (الف) قانون جایگیری با هدف اعطای فرصت بیشتر به بازیکنان براى رسیدن به موقعیت بازی خود پس از ضربه سرویس اصلاح شد در نتیجه، پارامترهای  کنترل خطى جایگیری با توجه به خطوط جانبى و مرکزى متفاوت بود، به همین دلیل، کمیته قوانین بازى و داوری اصرار دارد که اعمال این قانون بازى باید دقیقا همانطوری باشد که در قانون ۴.۷ و ۵.۷ توضیح داده شد به استثناى اینکه زمان وقوع خطا از لحظه زدن ضربه سرویس به لحظه پرتاب توپ ازسوی سرویس زننده تغییر کرده است. هیج مزیتی بیشتر از آنچه برای رسیدن به موقعیت بازى به بازیکنان داده شده شامل حال آنان نمى‌شود و هیچ اغماضی مجار نیست.

(ب) در کنگره سال ٢٠٢٣ قانون الزام باریکنان تیم سرویس زننده به جایگیری بر مبنای ترتیب (غیر از زننده سرویس) اصلاح شد. این اصلاح در حمایت از تیم سرویس زننده برای کار تدافعی در اولین حمله تیم مقابل طراحى شد.

