خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی گل‌گهر برای انتقام از تراکتور

ترکیب احتمالی گل‌گهر برای انتقام از تراکتور
کد خبر : 1704565
لینک کوتاه کپی شد.

گل گهر سیرجان با تمام قوا برابر تراکتور صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، این یکی از سلسله مسابقات پر تب و تاب میان این دو باشگاه، پس از جنگ‌های بی امان‌شان در فصل گذشته است. فصل پیش گل‌گهر موفق شد تراکتور را از رقابت‌های جام حذفی بردن بیندازند اما در دو مسابقه خانگی و بیرون از خانه مقابل حریف تبریزی شکست خورد که شکست بازی رفت در سیرجان به واسطه ده نفره شدن تراکتور، عمیقا مهدی تارتار را ناراحت کرد.

حالا گل گهری‌ها با تیم پخته و حسابگر و پس از یک نمایش عالی مقابل چادرملو در هفته گذشته لیگ دوباره مقابل تراکتور صف آرایی می‌کنند درحالی که مهدی تارتار انگیزه بسیاری برای پیروزی مقابل دراگان اسکوچیچ کروات دارد که به عنوان قهرمان لیگ، فصل پیش تقریبا زمانی از موفقیت خود مطمئن شد که توانست در آخرین بازی سال گل گهر را دو بر یک در تبریز مغلوب کند و با سوت پایان داور شروع به دویدن در دور ورزشگاه یادگار امام کند.

گل‌گهری‌ها برای این بازی مصدوم خاصی ندارند و از همان ترکیب هفته گذشته استفاده خواهند کرد. فقط تمرکز تارتار در این هفته روی مدافعان چپ و راست تیمش بوده تا بتوانند مقابل مهدی هاشم‌نژاد و احتمالا مهدی ترابی یا رگی لوشکیا، هافبک آلبانیایی را بگیرند. یار مستقیم مهدی هاشم‌نژاد نمانیا توماشویچ اهل بوسنی گل‌گهر است و برای تارتار او یک بازیکن کلیدی محسوب می‌شود.

گل‌گهری‌ها در خط دروازه از فرزین گروسیان که در اوج آمادگی است، استفاده می‌کنند. زوج دفاعی این تیم آرمان اکوان و مسیح زاهدی هستند و در دفاع چپ هم از ابوالفضل رزاق‌پور، مدافع سابق تراکتور استفاده می‌کنند که او نیز با انگیزه‌های فراوان به میدان خواهد رفت.

در خط هافبک دو بازیکن خشن و بی رحم، علیرضا علیزاده، پویا پورعلی (یا حامدی فر) بازی می‌کنند. در خط جلو هم گل گهر از مهدی تیکدری به عنوان وینگر راست، رضا جعفری در سمت چپ و در نهایت رضا اسدی استفاده خواهند کرد و نوید عاشوری هم بازیگردان تیم خواهد بود.

برای گل‌گهر این مسابقه با تراکتور اهمیتی فراتر از یک بازی معمولی دارد تاجایی که مهدی تارتار گفته عیار واقعی تیمش در این مسابقه مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ