رافائل بنیتز سرمربی پاناتینایکوس یونان شد

به گزارش ایلنا، باشگاه پاناتینایکوس یونان، رافائل بنیتز، سرمربی سابق تیم‌های مطرحی چون لیورپول و رئال مادرید، را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرد.

آخرین سِمت مربیگری بنیتز، هدایت سلتاویگو در لالیگای اسپانیا بود که این دوره هشت ماهه، در مارس ۲۰۲۴ به پایان رسید. او پس از شکست ۴ بر صفر مقابل رئال مادرید و کسب تنها پنج پیروزی از ۲۸ مسابقه لیگ، از کار برکنار شد. در آن مقطع، سلتاویگو تنها یک پله و دو امتیاز بالاتر از منطقه سقوط قرار داشت.

بنیتز سابقه شش سال مربیگری در لیورپول (بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰) را در کارنامه دارد که در سال ۲۰۰۵ با این تیم به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست یافت. او همچنین از ژوئن ۲۰۲۱، هدایت اورتون، رقیب همشهری لیورپول در مرسی‌ساید را بر عهده گرفت، اما در ژانویه ۲۰۲۳ پس از ثبت نُه شکست در ۱۳ بازی، اخراج شد.

این مربی اسپانیایی یک دوره سه ساله نیز در نیوکاسل یونایتد فعالیت کرد و در فصل ۱۷-۲۰۱۶ با قهرمانی در چمپیونشیپ، این باشگاه را به لیگ برتر بازگرداند. بنیتز همچنین سابقه مربیگری در رئال مادرید، ناپولی، اینتر میلان و والنسیا را در کارنامه‌ پربار خود دارد. او یک دوره کوتاه به عنوان مربی موقت چلسی نیز فعالیت کرد و در سال ۲۰۱۳ با این تیم قهرمان لیگ اروپا شد.

بنیتز با انتصاب در پاناتینایکوس، جانشین روی ویتوریا شد که در سپتامبر پس از تنها یک فصل حضور در این تیم، از سمت خود برکنار شده بود. در این مدت، کریستوس کونتیس به صورت موقت هدایت تیم را بر عهده داشت.

پاناتینایکوس در حال حاضر با نُه امتیاز از شش مسابقه، در رده هفتم سوپرلیگ یونان قرار دارد. آن‌ها همچنین در لیگ اروپا نیز پس از سه بازی ابتدایی، تنها سه امتیاز کسب کرده‌اند و روز پنجشنبه متحمل شکست ۲ بر یک مقابل فاینورد شدند.

