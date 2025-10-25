خبرگزاری کار ایران
فوری: اوسمار با پرسپولیس امضا کرد/ سرمربی برزیلی بزودی در تهران

کد خبر : 1704473
اوسمار ویه را قراردادش را با پرسپولیس امضا کرد.

به گزارش ایلنا، مذاکرات فشرده باشگاه پرسپولیس با اوسمار ویه‌را بالاخره به پایان رسید و سرمربی محبوب سرخ ها قراردادش را امضا کرد و او حالا بار دیگر سرمربی پرسپولیس شد.

مدیران پرسپولیس که برای جایگزینی سرمربی خود روی نام اوسمار ویه‌را که سابقه قهرمانی با سرخپوشان را نیز در کارنامه دارد به نتیجه دست یافتند و اکنون منتظر ورود این مربی برزیلی هستند تا به تهران بیاید و کارش را دوباره با پرسپولیس شروع کند.

گفته می شود سرمربی برزیلی جدید پرسپولیس به همراه خود سه دستیار خواهد آورد.

 

 

