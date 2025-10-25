میلان 2 - 2 پیزا؛ آلگری در لحظات پایانی از شکست گریخت

به گزارش ایلنا، در آغازین بازی هفته هشتم سری A ایتالیا و از ساعت 22:15 شب گذشته (جمعه) تیم فوتبال میلان در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان پیزا بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میهمان خود پیش افتاد، در ادامه دو گل خورد و می‌رفت تن به شکست بدهد که در وقت‌های تلف شده گل مساوی را زد و بازی را به تساوی 2-2 کشاند.

برای میلان در این بازی خانگی رافائل لیائو (7) و زاخاری آتکامه (3+90) گلزنی کردند.

رقابت‌های این هفته؛ امروز و امشب (شنبه) با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی؛ اینتر از ساعت 19:30 میهمان ناپولی در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا خواهد بود.

