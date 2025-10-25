هاشمیان و بازگشت آرامش به پرسپولیس با فرمول جدید

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر در حالی مقابل ذوب‌آهن قرار گرفت که فشار انتقادات و نتایج ضعیف اخیر، شرایط را برای وحید هاشمیان دشوار کرده بود اما سرمربی سرخ‌ها با تغییر در ترکیب و چیدمان، توانست چهره‌ای تازه از تیمش نشان دهد.

استفاده از سه مدافع میانی شامل کنعانی‌زادگان، ابرقویی‌نژاد و پورعلی‌گنجی، به همراه حضور سرژ اوریه و میلاد محمدی در کناره‌ها، ساختاری منسجم و پویا برای تیم ایجاد کرد.

نتیجه این تغییرات، شکستن طلسم ناکامی و کسب بردی مهم پس از پنج هفته بود.

شکستن طلسم در اصفهان

شروع فصل برای پرسپولیس پرتنش بود، اما برد ارزشمند مقابل سپاهان در نقش‌جهان نقطه عطفی برای شاگردان هاشمیان شد. با این حال، تداوم نوسانات باعث شد سرخ‌ها تنها چهار امتیاز از پنج بازی بعدی به دست آورند.

تولد دوباره در شهر قدس

پس از شکست تلخ مقابل خیبر خرم‌آباد، پرسپولیس با ذهنی آماده به مصاف ذوب‌آهن رفت. حضور محمد عمری در ترکیب اصلی به خط حمله جان تازه‌ای بخشید و او با شوتی تماشایی گل نخست را به ثمر رساند. در ادامه، علی علیپور نیز با ضربه سری دقیق گل دوم را زد تا پرسپولیس با برتری ۲-۰ و آرامش کامل زمین را ترک کند.

خداحافظی با سربلندی

در حالی‌که شایعاتی از بازگشت اوسمار ویرا به گوش می‌رسد، وحید هاشمیان می‌تواند با سربلندی از تیم جدا شود. او در مدت کوتاه حضورش توانست هر دو تیم اصفهانی، سپاهان و ذوب‌آهن، را شکست دهد و پرسپولیس را با ۱۱ امتیاز به دو قدمی صدر جدول برساند.

هاشمیان نشان داد حتی در دوران فشار و انتقاد، می‌توان با اعتمادبه‌نفس و تصمیمات تاکتیکی هوشمندانه، آرامش و اعتماد را به تیم بازگرداند.

