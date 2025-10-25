مایکل اوون: افت صلاح فقط یک وقفه موقتی است

خبرگزاری کار ایران
اسطوره لیورپول از محمد صلاح حمایت کرد و افت نسبی این ستاره مصری در شروع فصل را موقتی دانست.

به گزارش ایلنا،  مایکل اوون درباره وضعیت محمد صلاح گفت: صلاح سال‌هاست که گل می‌زند. هیچ تعجبی ندارد اگر در بازی بعدی دوباره گل بزند و روندش را از سر گیرد. اگر در کل لیگ برتر فقط یک بازیکن باشد که نباید به او شک کرد، آن یک نفر محمد صلاح است.

اوون دو عامل را در افت موقت صلاح مؤثر دانست: سن و تغییر ساختار تیم: صلاح حالا ۳۳ ساله است و نمی‌توان تا ابد در بالاترین سطح ماند. علاوه بر آن، ترنت الکساندر-آرنولد دیگر مثل قبل پاس نمی‌دهد و سبک بازی با حضور کانر بردلی تغییر کرده است. صلاح این فصل به طور میانگین ۱۰ درصد عقب‌تر از فصل قبل توپ دریافت می‌کند.

اوون در پایان افزود: هر مهاجمی چنین دوره‌ای را تجربه می‌کند. برای صلاح هم این فقط یک لغزش گذراست. او با ترکیبی از تجربه، عطش موفقیت و کیفیت خیلی زود دوباره به فرم عالی خود بازخواهد گشت.

