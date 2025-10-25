به گزارش ایلنا، لاپورتا در گردهمایی هواداران بارسلونا در جنوب اسپانیا با شور خاصی گفت:

بارسا دوباره در برنابئو برنده خواهد شد. بازیکنانم تشنه این بازی‌اند و برای صدر جدول می‌جنگند. ما برای افتخار، غرور و هوادارانمان بازی می‌کنیم.

رئیس بارسلونا با اشاره به آمادگی تیم اظهار داشت: در تمرین آخر کنار بازیکنان بودم. تمرکز و آرامش در تیم موج می‌زند. فلیک با وجود محرومیت از حضور روی نیمکت، ذهنیتی برنده دارد و با احترام و حرفه‌ای‌گری کار می‌کند.

او درباره محرومیت فلیک نیز گفت: نمی‌خواهم علیه داوران صحبت کنم، اما برخی تصمیم‌ها نیاز به بازنگری دارد. فلیک موضوع را پذیرفت، اما واقعاً ضرورتی برای آن محرومیت وجود نداشت.

لاپورتا در ادامه درباره اهمیت ال‌کلاسیکو تأکید کرد: می‌گویند فقط یک بازی است، اما این‌طور نیست. ال‌کلاسیکو می‌تواند مسیر یک فصل را عوض کند. پیروزی در برنابئو حس بی‌نظیری دارد؛ چیزی فراتر از فوتبال.

او در پایان نسبت به لغو دیدار برنامه‌ریزی‌شده بارسلونا و ویارئال در میامی واکنش نشان داد و گفت: ما می‌خواستیم لالیگا را جهانی‌تر کنیم. تصمیم لغو آن دیدار به ضرر لیگ تمام شد، چون هدف ما رشد و دیده‌شدن بیشتر فوتبال اسپانیا بود، نه ضربه‌زدن به آن.

در حالیکه بارسلونا با دو امتیاز اختلاف پشت سر رئال قرار دارد، لاپورتا با اعتمادبه‌نفس کامل وعده داد: در برنابئو برای صدر جدول و برای غرور کاتالان‌ها بازی خواهیم کرد.

انتهای پیام/