نعمتی:خط گرفتنها، عامل حاشیه در فولاد است
به گزارش ایلنا، علی نعمتی، مدافع فولاد خوزستان، پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل شمس آذر قزوین در هفته هشتم لیگ برتر، ضمن ابراز ناراحتی از نتیجه بازی، مسئولیت این شکست را متوجه خود و سایر بازیکنان دانست. او تأکید کرد که تیم فولاد باوجود خلق موقعیتهای زیاد، نتوانسته از آنها استفاده کند و در نهایت با یک گل حریف را واگذار کردهاند.
نعمتی با اشاره به این که بازیکنان فولاد در این روزها با شرایط سختی روبهرو هستند، گفت:«با این که فوتبال خوبی بازی میکنیم، متاسفانه توپهایمان وارد دروازه نمیشود و از این فرصتها بهرهبرداری نمیکنیم. هرچند که موقعیتهای زیادی داریم، ولی وقتی یک تیم به ما گل میزند، نمیتوانیم جبران کنیم.»
او همچنین از واکنشهای منفی برخی هواداران و انتقادهایی که پس از این شکستها به تیم وارد میشود، صحبت کرد و اظهار داشت: «از شکستها ناراحتیم و قطعاً ما بازیکنان مقصر این باختها هستیم. متاسفانه، برخی افراد سعی میکنند از این موقعیت سوءاستفاده کنند و از این ناراحتیها بهرهبرداری کنند. این کار فقط به ضرر تیم است.»
نعمتی در ادامه به موضوع «خط گرفتن» اشاره کرد و گفت:«در برخی مواقع میبینیم که عدهای از روی سکوها شعارهایی میدهند و به راحتی به تیم و بازیکنان حمله میکنند. اما باید بگویم که این تنها چند نفر نیستند که این کارها را انجام میدهند، بلکه افرادی که از آن بالا خط میدهند و آنهایی که از این فضا سو استفاده میکنند، باید بدانند که خودشان مسئول این اتفاقات هستند. واقعاً هیچ جایی برای این رفتارها نیست.»
علی نعمتی در ادامه به تعهد بازیکنان نسبت به تیم فولاد و هواداران اشاره کرد و گفت:«ما هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مسئولان تیم، موظف هستیم که بهترین عملکرد را برای تیم و مردم خوزستان ارائه دهیم. شرایط سختی داریم اما باید این روند را به سرعت متوقف کنیم و از هفتههای آینده به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.»
او در نهایت تأکید کرد:«فولاد همیشه تیم بزرگی بوده و ما قطعاً تمام تلاشمان را خواهیم کرد که شرایط را به نفع خود تغییر دهیم و انتظارات هواداران را برآورده کنیم.»