خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت مصدومیت کاپیتان پرسپولیس

آخرین وضعیت مصدومیت کاپیتان پرسپولیس
کد خبر : 1704430
لینک کوتاه کپی شد.

امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس که در جریان بازی اخیر از ناحیه همسترینگ مصدوم شد، به دلیل آسیب دیدگی احتمالا دیدار تیمش مقابل تراکتور را از دست خواهد داد.

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس که در دیدار اخیر تیمش با مصدومیت مواجه شد، در دقیقه‌ای حساس از ناحیه همسترینگ احساس درد کرد. این اتفاق باعث شد تا کادر فنی پرسپولیس تصمیم به تعویض او بگیرد و اوستون اورونوف را جایگزین  او کنند.

دکتر قلیایی، پزشک تیم پرسپولیس، با اشاره به وضعیت عالیشاه اعلام کرد که اقدامات اولیه درمانی برای او انجام شده است.امید عالیشاه در حین بازی از ناحیه همسترینگ دچار احساس درد شد و به همین دلیل جایگزین شد. فردا بعد از تصویربرداری دقیق‌تر، وضعیت نهایی او مشخص خواهد شد.

با توجه به این مصدومیت، احتمال از دست دادن دیدار حساس تیم پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز وجود دارد. این در حالی است که کاپیتان پرسپولیس در این فصل یکی از ارکان اصلی تیم بوده و از دست دادن او در چنین بازی‌ای می‌تواند برای تیم چالش‌برانگیز باشد. پرسپولیس امیدوار است که مصدومیت عالیشاه جدی نباشد و او بتواند به زودی به ترکیب تیم بازگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ