آخرین وضعیت مصدومیت کاپیتان پرسپولیس

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس که در دیدار اخیر تیمش با مصدومیت مواجه شد، در دقیقه‌ای حساس از ناحیه همسترینگ احساس درد کرد. این اتفاق باعث شد تا کادر فنی پرسپولیس تصمیم به تعویض او بگیرد و اوستون اورونوف را جایگزین او کنند.

دکتر قلیایی، پزشک تیم پرسپولیس، با اشاره به وضعیت عالیشاه اعلام کرد که اقدامات اولیه درمانی برای او انجام شده است.امید عالیشاه در حین بازی از ناحیه همسترینگ دچار احساس درد شد و به همین دلیل جایگزین شد. فردا بعد از تصویربرداری دقیق‌تر، وضعیت نهایی او مشخص خواهد شد.

با توجه به این مصدومیت، احتمال از دست دادن دیدار حساس تیم پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز وجود دارد. این در حالی است که کاپیتان پرسپولیس در این فصل یکی از ارکان اصلی تیم بوده و از دست دادن او در چنین بازی‌ای می‌تواند برای تیم چالش‌برانگیز باشد. پرسپولیس امیدوار است که مصدومیت عالیشاه جدی نباشد و او بتواند به زودی به ترکیب تیم بازگردد.

