هفته هشتم لیگ برتر
اخباری: صدقی با واکنشهای فوقالعاده تیم را حفظ کرد
سرمربی تیم فوتبال چادرملو، پس از پیروزی تیمش مقابل خیبر خرمآباد، از حمایتهای مدیران و تلاش بیوقفه بازیکنان تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی تیم چادرملو اردکان، پس از پیروزی 2 بر 1 تیمش مقابل خیبر خرمآباد، در مصاحبهای به تحلیل بازی و نکات کلیدی آن پرداخت و در این میان، از نقش موثر حجت صدقی، دروازهبان تیم، بهویژه در مهار پنالتی حریف و حفظ دروازه تیم، به عنوان عاملی مهم در پیروزی تیم یاد کرد.
اخباری در ابتدای صحبتهای خود گفت:«پنالتی که در بازی گذشته از دست دادیم میتوانست سرنوشت بازی را تغییر دهد. امروز باید از حجت صدقی و حامد طباطبایی، مربی دروازهبانهای ما، تشکر کنم که در این بازی دروازهبانهای فوقالعادهای به میدان فرستادند. ما سه دروازهبان بسیار خوب داریم که در هر شرایطی میتوانند تیم را نگه دارند. حجت صدقی بهخصوص در این بازی عملکرد درخشانی داشت و باعث شد تا تیم در موقعیتهای حساس از گل خوردن جلوگیری کند.»
سرمربی چادرملو در ادامه به تلاش تیمش اشاره کرد و افزود:«همه بازیکنان با تمام توان جنگیدند و برای این مردم، برای هوادارانی که از تیم حمایت میکنند، جانانه بازی کردند. ما توانستیم موقعیتهای خوبی ایجاد کنیم و مزد زحمات خود را بگیریم. تیم خیبر هم تیمی جنگنده است و بازی خوبی ارائه داد، اما در نهایت تلاش بازیکنان ما و حمایت هواداران باعث شد تا پیروز میدان شویم.»
اخباری در خصوص شرایط بازی و حمایتهای موجود نیز گفت:«در فشار هواداران، تیمها میتوانند تحت فشار قرار گیرند و ممکن است موقعیتها تبدیل به گل شوند، اما تیم ما به خوبی از موقعیتهایش استفاده کرد. حتی قبل از پنالتی، ما چندین موقعیت خطرناک داشتیم که میتوانستند گل شوند. درباره پنالتیها هم باید گفت که در شرایط جدید قوانین، هر برخوردی ممکن است به پنالتی منجر شود. در هر صورت، ما به طور کلی از این موقعیتها به بهترین نحو استفاده کردیم.»
سرمربی چادرملو در بخش پایانی صحبتهای خود از حمایتهای مدیرعامل شرکت چادرملو و استانداری یزد تشکر کرد وگفت:«حمایتهای مدیرعامل محترم شرکت چادرملو و مدیران محترم این مجموعه همیشه پشت تیم ما بوده و در این شرایط اقتصادی سخت، حمایتهای آنها ارزشمند بوده است. این پیروزی را به تمامی آنها تقدیم میکنم. همچنین از استانداری محترم و رئیس جوان فوتبال استان که شرایط را برای آمادهسازی این زمین فراهم کردند، قدردانی میکنم. این چمن، که بعد از مدتها آماده شد، به ما کمک کرد تا بازی بهتری انجام دهیم و مردم از تماشای فوتبال لذت ببرند.»
او در پایان گفت:«اگر این بازیها در یزد برگزار میشد، قطعاً امتیازات بیشتری میگرفتیم و امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند. امروز در ورزشگاه خانگیمان به اولین پیروزی دست یافتیم و این نتیجه به هواداران عزیزمان تقدیم میشود.»