به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک در دیداری خانگی از هفته هشتم لیگ برتر برابر مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید. مجید محافظت‌کار پس از این مسابقه در نشست خبری شرکت کرد و درباره شرایط بازی توضیح داد.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: بازی بسیار سختی بود و دقیقاً همان‌طور که آقای حسینی پیش‌بینی کرده بود پیش رفت. تیم حریف با برنامه بازی کرد، در یک‌سوم دفاعی خود منسجم بود و روی ضدحملات حساب ویژه‌ای باز کرده بود.

مربی آلومینیوم ادامه داد: در این دیدار موقعیت‌های نصفه‌ونیمه‌ای داشتیم و می‌توانستیم روی موقعیتی که رضا مرزبان به دست آورد به گل برسیم. در هر صورت، به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم و حالا باید برای دیدار بعدی آماده شویم.

او درباره کارت زردی که از داور دریافت کرد، گفت: آقای محمدی داور جوان و خوبی است، اما هنوز در بعضی موقعیت‌ها کم‌تجربه است. در بازی با شمس‌آذر هم من و آقای حسینی را به‌خاطر خروج از محوطه فنی اخراج کرد. فکر می‌کنم در این مسابقه اتفاقات مهم‌تری افتاد و حساسیت او نسبت به مسائل جزئی زیاد بود.

محافظت‌کار در ادامه به تغییر تاکتیکی تیمش اشاره کرد و افزود: هر چه به دقایق پایانی نزدیک‌تر شدیم، مس بیشتر به دنبال حفظ نتیجه بود. ما سیستم خود را تغییر دادیم تا موقعیت‌های بیشتری خلق کنیم، اما توپ‌های آخر تبدیل به گل نشد.

او در پایان اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای بهبود روند تیم انجام داده‌ایم. اگر موقعیت پایانی به گل تبدیل می‌شد، نتیجه بازی تغییر می‌کرد. از هواداران تشکر می‌کنم که همیشه کنار ما هستند و امیدوارم در بازی‌های آینده با پیروزی خوشحالشان کنیم.

مربی آلومینیوم همچنین درباره دیدار آینده برابر استقلال گفت: فعلاً ذهنیتی درباره استقلال نداریم. در روزهای آینده بازی‌های این تیم را بررسی می‌کنیم و آماده دیدار بعدی خواهیم شد.

