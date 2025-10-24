خلیفهاصل: ملوان بهتر بود اما بازیکنانم تمام تلاششان را کردند
سرمربی استقلال خوزستان پس از شکست تیمش برابر ملوان بندر انزلی، ضمن تبریک به حریف و ابراز رضایت از تلاش شاگردانش گفت که تیمش در نیمه دوم نتوانست نمایش مطلوبی ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، در جریان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، استقلال خوزستان با نتیجه ۲ بر ۱ برابر ملوان بندر انزلی شکست خورد. علیرضا خلیفهاصل سرمربی آبیهای خوزستانی پس از این بازی در نشست خبری حاضر شد و نظراتش را درباره دیدار بیان کرد.
او در آغاز صحبتهایش گفت: دیشب ساعت ۲ بامداد به هتل رسیدیم. برد تیم ملوان را به مازیار زارع و مردم انزلی تبریک میگویم.
خلیفهاصل درباره روند مسابقه اظهار داشت: نیمه اول بازی پایاپای بود، اما در نیمه دوم نتوانستیم فوتبال خودمان را بهخوبی ارائه دهیم. ملوان عملکرد بهتری داشت و موقعیتهای بیشتری خلق کرد و در نهایت هم پیروز شد.
سرمربی استقلال خوزستان ادامه داد: انتظار داشتیم بازی فیزیکی باشد و بازیکنانم در این شرایط تلاش زیادی کردند. از آنها قدردانی میکنم و حالا باید تمرکزمان را روی بازی آینده بگذاریم.
او که صحبتهای کوتاهی داشت، نسبت به نتیجه ناراحت به نظر نمیرسید و در پایان تأکید کرد که از عملکرد شاگردانش در این دیدار رضایت دارد.