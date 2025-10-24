رحمتی: مستحق شکست نبودیم

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۲ بر ۱ برابر چادرملو اردکان شکست خورد تا فرصت بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد. سید مهدی رحمتی پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و به تشریح دیدگاهش درباره بازی پرداخت.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم. واقعاً نمی‌توانم درباره جزئیات بازی صحبت کنم، چون تنها دلیل باخت امروز همان پنالتی بود که از دست رفت. آن صحنه هم نقطه روشن و هم نقطه تاریک بازی بود. تا پیش از آن، کاملاً بازی را در اختیار داشتیم، اما بعد از آن تمرکز تیم به هم ریخت.

رحمتی ادامه داد: برخلاف جریان بازی یک پنالتی به ضرر ما گرفته شد و عقب افتادیم، اما خیلی خوب به بازی برگشتیم. بعد از اینکه پنالتی خودمان گل نشد، چند موقعیت به حریف دادیم و در نهایت روی یک ارسال گل دوم را خوردیم. با این حال موقعیت‌های گل زیادی داشتیم و حتی عیسی مرادی می‌توانست آن تک‌به‌تک را تبدیل به گل کند. به تیم چادرملو تبریک می‌گویم.

سرمربی خیبر با تمجید از شاگردانش افزود: به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. چند هفته پیش گفته بودم باید بزرگ شویم؛ اگر امروز بزرگ‌تر بودیم و آن پنالتی را تبدیل به گل می‌کردیم، شاید نتیجه چیز دیگری می‌شد. از هوادارانمان که این همه راه آمدند عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در هفته‌های آینده جبران کنیم.

رحمتی تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه مستحق باخت نبودیم و در بدترین حالت باید با یک امتیاز زمین را ترک می‌کردیم. مسئولیت کامل این باخت با من است.

او در پایان گفت: چمن، جو ورزشگاه و حتی VAR فوق‌العاده بود. همه‌چیز برای یک بازی جذاب فراهم بود و خوشبختانه دیدار خوبی از آب درآمد، اما متأسفانه بدون امتیاز از یزد بازمی‌گردیم.

