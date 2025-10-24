رحمتی: مستحق شکست نبودیم
مهدی رحمتی، سرمربی خیبر خرمآباد پس از شکست تیمش برابر چادرملو اردکان، با ابراز ناراحتی از نتیجه گفت که پنالتی از دست رفته سرنوشت بازی را تغییر داد و باعث از بین رفتن تمرکز بازیکنانش شد.
به گزارش ایلنا، در نخستین بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، خیبر خرمآباد با نتیجه ۲ بر ۱ برابر چادرملو اردکان شکست خورد تا فرصت بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد. سید مهدی رحمتی پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و به تشریح دیدگاهش درباره بازی پرداخت.
او در ابتدای صحبتهایش گفت: از بازیکنان تیمم تشکر میکنم. واقعاً نمیتوانم درباره جزئیات بازی صحبت کنم، چون تنها دلیل باخت امروز همان پنالتی بود که از دست رفت. آن صحنه هم نقطه روشن و هم نقطه تاریک بازی بود. تا پیش از آن، کاملاً بازی را در اختیار داشتیم، اما بعد از آن تمرکز تیم به هم ریخت.
رحمتی ادامه داد: برخلاف جریان بازی یک پنالتی به ضرر ما گرفته شد و عقب افتادیم، اما خیلی خوب به بازی برگشتیم. بعد از اینکه پنالتی خودمان گل نشد، چند موقعیت به حریف دادیم و در نهایت روی یک ارسال گل دوم را خوردیم. با این حال موقعیتهای گل زیادی داشتیم و حتی عیسی مرادی میتوانست آن تکبهتک را تبدیل به گل کند. به تیم چادرملو تبریک میگویم.
سرمربی خیبر با تمجید از شاگردانش افزود: به بازیکنانم خسته نباشید میگویم. چند هفته پیش گفته بودم باید بزرگ شویم؛ اگر امروز بزرگتر بودیم و آن پنالتی را تبدیل به گل میکردیم، شاید نتیجه چیز دیگری میشد. از هوادارانمان که این همه راه آمدند عذرخواهی میکنم و امیدوارم در هفتههای آینده جبران کنیم.
رحمتی تأکید کرد: بههیچوجه مستحق باخت نبودیم و در بدترین حالت باید با یک امتیاز زمین را ترک میکردیم. مسئولیت کامل این باخت با من است.
او در پایان گفت: چمن، جو ورزشگاه و حتی VAR فوقالعاده بود. همهچیز برای یک بازی جذاب فراهم بود و خوشبختانه دیدار خوبی از آب درآمد، اما متأسفانه بدون امتیاز از یزد بازمیگردیم.