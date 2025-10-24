خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رحمتی: مستحق شکست نبودیم

رحمتی: مستحق شکست نبودیم
کد خبر : 1704420
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی رحمتی، سرمربی خیبر خرم‌آباد پس از شکست تیمش برابر چادرملو اردکان، با ابراز ناراحتی از نتیجه گفت که پنالتی از دست رفته سرنوشت بازی را تغییر داد و باعث از بین رفتن تمرکز بازیکنانش شد.

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۲ بر ۱ برابر چادرملو اردکان شکست خورد تا فرصت بازگشت به صدر جدول را از دست بدهد. سید مهدی رحمتی پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و به تشریح دیدگاهش درباره بازی پرداخت.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم. واقعاً نمی‌توانم درباره جزئیات بازی صحبت کنم، چون تنها دلیل باخت امروز همان پنالتی بود که از دست رفت. آن صحنه هم نقطه روشن و هم نقطه تاریک بازی بود. تا پیش از آن، کاملاً بازی را در اختیار داشتیم، اما بعد از آن تمرکز تیم به هم ریخت.

رحمتی ادامه داد: برخلاف جریان بازی یک پنالتی به ضرر ما گرفته شد و عقب افتادیم، اما خیلی خوب به بازی برگشتیم. بعد از اینکه پنالتی خودمان گل نشد، چند موقعیت به حریف دادیم و در نهایت روی یک ارسال گل دوم را خوردیم. با این حال موقعیت‌های گل زیادی داشتیم و حتی عیسی مرادی می‌توانست آن تک‌به‌تک را تبدیل به گل کند. به تیم چادرملو تبریک می‌گویم.

سرمربی خیبر با تمجید از شاگردانش افزود: به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. چند هفته پیش گفته بودم باید بزرگ شویم؛ اگر امروز بزرگ‌تر بودیم و آن پنالتی را تبدیل به گل می‌کردیم، شاید نتیجه چیز دیگری می‌شد. از هوادارانمان که این همه راه آمدند عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در هفته‌های آینده جبران کنیم.

رحمتی تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه مستحق باخت نبودیم و در بدترین حالت باید با یک امتیاز زمین را ترک می‌کردیم. مسئولیت کامل این باخت با من است.

او در پایان گفت: چمن، جو ورزشگاه و حتی VAR فوق‌العاده بود. همه‌چیز برای یک بازی جذاب فراهم بود و خوشبختانه دیدار خوبی از آب درآمد، اما متأسفانه بدون امتیاز از یزد بازمی‌گردیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ