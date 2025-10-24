به گزارش ایلنا، مس رفسنجان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران برابر آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل دست یافت و یک امتیاز به اندوخته‌های خود اضافه کرد. رسول خطیبی پس از پایان این دیدار در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط بازی و عملکرد تیمش صحبت کرد.

خطیبی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: دلمان برای خبرنگاران اراکی تنگ شده بود. از باشگاه آلومینیوم و مسئولان این تیم تشکر می‌کنم که قبل از بازی در ورزشگاهی که برایم پر از خاطره است، از من تقدیر کردند.

او درباره روند مسابقه افزود: شروع خوبی داشتیم و در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نخست دو موقعیت گلزنی خوب داشتیم که اگر یکی از آن‌ها تبدیل به گل می‌شد، نتیجه فرق می‌کرد. ما چند بازیکن مؤثرمان را در اختیار نداشتیم؛ برخلاف آنچه رسانه‌ها نوشته بودند، فقط ایمان سلیمی غایب نبود، بلکه سامان نریمان‌جهان، وحید حیدریه و امیرحسین جولانی هم نتوانستند بازی کنند. همین مسئله باعث شد سیستم بازی‌مان را تغییر دهیم. با این حال بازیکنان جایگزین تلاش زیادی کردند و مقابل تیم جوان و پرانگیزه آلومینیوم نمایش قابل قبولی داشتند.

سرمربی مس رفسنجان با تمجید از تیم میزبان ادامه داد: آقای مجتبی حسینی یکی از تیم‌های خوب لیگ را ساخته و خودم می‌دانم که بازی در اراک چقدر سخت است. حیف شد که این بازی زیبا گل نداشت. در نیمه دوم هم شرایط‌مان بد نبود اما با دو تعویض اجباری روبه‌رو شدیم. بعد از تعویض‌های ما و آلومینیوم، فشار حریف بیشتر شد ولی خوشبختانه ساختار دفاعی تیم‌مان حفظ شد و گل نخوردیم.

خطیبی در پایان اظهار داشت: در مجموع بازی خوبی بود. هر دو تیم عملکرد قابل قبولی داشتند و تنها حسرت این دیدار، گل نخوردن و گل نزدن بود.

انتهای پیام/