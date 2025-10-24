پیروزی در زمین صاف و هموار!

به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان اوایل فصل جاری به دلیل مشکلات زیرساختی ورزشگاه شهید نصیری مجبور بود مسابقات خانگی خود را در ورزشگاه تختی یزد برگزار کند. زمینی که به شدت کیفیت خود را از دست داده و بازیکنان تیم‌های حریف و حتی خود چادرملو از شرایط آن ناراضی بودند.

در این مدت، چادرملو ۴ بازی خانگی خود را در این ورزشگاه برگزار کرد، از جمله دیدارهایی حساس برابر تیم‌هایی همچون استقلال، پرسپولیس، فولاد و ملوان. هواداران این تیم نیز که از تماشای مسابقات تیم محبوبشان در این ورزشگاه محروم بودند، اعتراضات زیادی به شرایط زمین داشتند.

گفته می‌شد که زمین نامناسب تختی به چادرملو کمک می‌کند تا امتیاز بگیرد، چرا که بازی در چنین زمینی برای تیم‌های حریف دشوار است. اما حالا که ورزشگاه شهید نصیری یزد پس از بازسازی و ترمیم به شرایط ایده‌آل رسید، چادرملو توانست در اولین بازی خود در این ورزشگاه در برابر خیبر خرم‌آباد، که هفته پیش پرسپولیس را شکست داده بود، پیروزی مهمی کسب کند.

در این دیدار، تیم چادرملو با ارائه بازی بهتر توانست ۲ بر ۱ خیبر را شکست دهد. در حالی که خیبر از فرم خوبی برخوردار بود، چادرملو در زمین هموار شهید نصیری نشان داد که اگر شرایط زمین مساعد باشد، می‌تواند فوتبال بهتری به نمایش بگذارد و به دنبال سه امتیاز ارزشمند در خانه خود باشد.

این بازی نشان داد که چادرملو با بازگشت به زمین خانگی‌اش، علاوه بر تقویت انگیزه تیم، توانایی خود را برای ارائه فوتبال زیباتر و هجومی‌تر به نمایش می‌گذارد. اگرچه تیم اردکانی در گذشته به دلیل مشکلات زمین و شرایط جوی با چالش‌هایی روبرو بود، حالا با بهره‌برداری از زمین شهید نصیری، می‌تواند به شکلی متفاوت و با کیفیت به رقابت‌ها ادامه دهد.

