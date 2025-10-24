پرسپولیس ۱-۰ ذوبآهن؛
برتری یک نیمهای پرسپولیس مقابل ذوب آهن با گل عمری
نیمه اول دیدار پرسپولیس و ذوبآهن، گل دقیقه 38 عمری باعث پیش افتادن پرسپولیس شد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیمهای پرسپولیس و ذوبآهن در ورزشگاه شهدای قدس با یک نیمه اول هیجانانگیز آغاز شد.
در دقیقه 2، اولین موقعیت خطرناک بازی نصیب ذوبآهن شد. یک ضربه سر از بازیکن این تیم به سمت دروازه پرسپولیس روانه شد که بهسختی از کنار تیر دروازه به بیرون رفت. پرسپولیس که بازی را تحت کنترل داشت، در دقیقه 10 یک موقعیت فوقالعاده روی کار تیمی خود ایجاد کرد که با دقت در پاسها و حرکتهای تند و سریع، به سمت دروازه ذوبآهن حمله کردند، اما این موقعیت هم بینتیجه ماند.
دقایقی بعد، در دقیقه 15، پرسپولیس یک حمله دیگر از سوی محمدی و عمری انجام داد که در نهایت عمری با پاس دیدنی محمدی، صاحب موقعیت گلزنی شد، اما نتوانست توپ را تبدیل به گل کند. در ادامه، در دقیقه 17، امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، پس از یک ضربه آزاد مصدوم شد و مجبور به ترک میدان شد. جای او را ارونوف گرفت.
در دقیقه 31، شوت محمدی بازیکن پرسپولیس از بالای دروازه به بیرون رفت و همچنان دروازهها بسته ماند.
پس از آن در دقیقه 35، نیازمند با یک سیو بینظیر از ورود توپ به دروازه خود جلوگیری کرد. اما در دقیقه 38، پس از یک کار تیمی تماشایی که با پاسهای کوتاه و سریع همراه بود، عمری موفق شد توپ را به دروازه ذوبآهن بفرستد و پرسپولیس را یک بر صفر پیش بیندازد.
در دقایق پایانی نیمه اول، ورزشگاه شهدای قدس شاهد تشویقهای بیوقفه هواداران پرسپولیس بود. وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس که در هفتههای اخیر با انتقادات زیادی روبرو بود، با این گل به محبوبیت دوباره خود در بین هواداران پرسپولیس دست یافت.
نیمه اول با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید و همه چشمها به نیمه دوم دوخته شد تا این بازی به کجا خواهد رسید.