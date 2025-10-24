تساوی یک بر یک چادرملو و خیبر در نیمه نخست

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد که در چارچوب لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود، با 10 دقیقه تأخیر نسبت به زمان اعلام شده، آغاز شد.

این دیدار که قرار بود در ساعت 16:30 شروع شود، در نهایت از ساعت 16:40 آغاز شد. نیمه اول این مسابقه در حالی به پایان رسید که دو پنالتی جنجالی و یک تساوی یک بر یک، سرنوشت این نیمه را رقم زد.

در دقیقه 21، تیم خیبر خرم‌آباد صاحب یک موقعیت خطرناک شد. صادق آلبوصبیح، مهاجم تیم، شوتی پرقدرت به سمت دروازه چادرملو زد، اما این توپ به تیر دروازه برخورد کرد و در نهایت از ورود به دروازه باز ماند.

در دقیقه 34، داور این دیدار یک ضربه پنالتی به نفع چادرملو اعلام کرد. این تصمیم با اعتراض شدید بازیکنان خیبر همراه بود، اما داور به رأی خود ایستاد و هادی حبیبی‌نژاد پشت توپ ایستاد. حبیبی‌نژاد ضربه پنالتی را به زیبایی به گل تبدیل کرد تا چادرملو یک بر صفر از خیبر پیش بیفتد.

اما نیمه اول این دیدار با گل تساوی از سوی تیم خیبر ادامه یافت. در دقیقه 45+8، داور یک پنالتی دیگر به سود تیم خیبر اعلام کرد که این بار علی شجاعی موفق شد از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر برساند. اعتراضات بازیکنان چادرملو نیز به این پنالتی ادامه داشت، اما داور در نهایت گل شجاعی را پذیرفت.

نیمه اول این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. اکنون چشم‌ها به نیمه دوم دوخته شده است تا تکلیف برنده این بازی حساس مشخص شود.

انتهای پیام/