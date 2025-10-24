هفته هشتم لیگ برتر
اعلام ترکیب خیبر خرمآباد و چادرملو اردکان
ترکیب دو تیم خیبر خرمآباد و چادرملو اردکان برای دیدار امروز در لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب تیمهای خیبر خرمآباد و چادرملو اردکان برای دیدار امروز خود در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور اعلام شد. این دو تیم ساعت ۱۶:۳۰ امروز به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب تیم خیبر خرمآباد:
محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی، عارف قزل
ترکیب تیم چادرملو اردکان:
حجت صدقی، سیروس صادقیان، سگاندو آرلن رودریگز، ویکتور ماتئوس، سعید محمدی فرد، محمد طاها فراهانی، رضا دهقان، هادی حبیبی نژاد، سجاد مشهدی، ماریو نیکولاس اوتازو، رنی سیمیسترا