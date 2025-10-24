حیدریان: منتظر حمایت بیشتر هواداران استقلال هستیم
در دیدار روز دوم هفته دوم لیگ دسته یک فوتسال کشور، تیم استقلال با تک گل حمیدرضا رهانجام از سد علقمه یزد گذشت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای روز دوم هفته دوم لیگ دسته یک فوتسال کشور، تیم استقلال تهران در یک بازی حساس به مصاف تیم علقمه یزد رفت. این دیدار که روز پنجشنبه، رأس ساعت ۱۶ در مجموعه ورزشی غدیر برگزار شد، با حضور پرشور هواداران هر دو تیم و در فضایی پر از هیجان برگزار گردید. در نهایت این تیم استقلال بود که با تک گل حمیدرضا رهانجام، بازیکن مؤثر خود، موفق شد تیم علقمه یزد را از پیش رو بردارد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کند.
پس از این پیروزی، محمدرضا حیدریان، سرمربی تیم استقلال به ارزیابی عملکرد تیم پرداخت. حیدریان ابتدا با اشاره به دشوار بودن این دیدار بیان کرد:«در ابتدا بازی کمی سخت بود چون بچهها هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بودند و ارتباط کافی با هم نداشتند، اما در مجموع عملکرد خوبی داشتیم. تیم ما در دفاع خوب عمل کرد و تک گل پیروزیبخش را زدیم.»
او در ادامه افزود:«نقاط ضعف تیم را شناسایی کردهایم و به مرور زمان، هر بازی بهتر خواهیم شد. امروز برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بودیم و خوشبختانه موفق به انجام این کار شدیم. باید بگویم که در نیمه دوم تیم ما خیلی بهتر شد و در نهایت توانستیم به گل برسیم.»
حیدریان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آرامش خود در کنار زمین و نحوه مدیریت تیم گفت:«من در طول دوران بازیام همینطور بودم. معتقدم که سر تمرینات و بازیها باید آرامش خود را حفظ کنم تا استرس به بازیکنان وارد نشود. به جای داد و فریاد، نکات لازم را با آرامش به بازیکنان منتقل میکنم.»
سرمربی استقلال در پایان اظهار داشت:«امیدوارم که تیم ما در ادامه بازیها روز به روز بهتر شود و بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم. لیگ یک رقابتهای بسیار فشردهای دارد و کوچکترین اشتباه میتواند گران تمام شود. در نهایت از همه هواداران که حمایت کردند و به استادیوم آمدند، تشکر میکنم. انشاءالله در آینده نیز شاهد حمایتهای بیشتر از سوی هواداران باشیم.»